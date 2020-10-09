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"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Газпром межрегионгаз Краснодар" сообщил, что начал ограничивать поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в регионе в связи с ростом просроченной задолженности.

Экономический кризис

Ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе Краснодар, Анапу и Горячий Ключ.

В компании просроченную задолженность оценили в сумму выше 3 млрд рублей.

"В последние недели существенной динамики в погашении долгов не зафиксировано, что делает реальным срыв сроков начала отопительного сезона", - отметили в компании.

В январе-августе 2020 года компания подала в суды 164 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 1,8 млрд рублей.

Наиболее сложная ситуация на Кубани сложилась в Ейском районе, уточнили в пресс-службе краевой администрации. Там МУП "Теплосети" задолжало "Газпрому" больше 300 млн рублей, была прекращена подача газа в котельные второго микрорайона Ейска и около 5000 человек остались без горячей воды.

Тогда вице-губернатор Андрей Алексеенко провел совещание с представителями компании "Газпром межрегионгаз Краснодар", руководством Ейского района и новым концессионером ООО "ЦУП ЖКХ". Они подписали соглашение о порядке и сроках погашения долгов МУПа за поставленный газ. Муниципальное имущество было передано в управление новой организации, которая обеспечит газом котельные и восстановит водоснабжение. Горячую воду жители второго микрорайона получат в ближайшие дни, пообещали чиновники.

"Газпром межрегионгаз Краснодар" - крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-я дочерняя компания ПАО "Газпром").

Хроника 27 января – 09 октября 2020 годаЭкономический кризис
Газпром Газпром межрегионгаз Краснодар Краснодарский край Ейск Краснодар Анапа Горячий Ключ

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