Рубль немного снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в среду утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 76,21-76,29 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 76,23 руб. (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,14 руб. (+0,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,06 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,11 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 34,13 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается на старте торгов на фоне дешевеющей нефти. Давление на рынки оказывают опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, которое может привести к ответным мерам в отношении американских технологических компаний со стороны КНР.

Доллар укрепляется более уверенными темпами после того, как накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Трейдеры также оценивают вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

По словам Пауэлла, экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования.

Он отметил, что улучшение ситуации в экономике США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, было в значительной мере связано с бюджетными стимулами. Со временем экономика начнет чувствовать на себе негативные последствия завершения бюджетных программ помощи, считает он.

В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,58% - до $41,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,75% - до $39,5 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени.