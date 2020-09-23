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Глава "Газпром нефти" объяснил сдвиг Европы к нейтральной энергетике

По мнению Александра Дюкова, истощение запасов в Европе вытесняет нефтяников в "зеленые" секторы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейские правительства и нефтяные компании пошли по пути строительства новой отрасли - климатически нейтральной энергетики, в которой через некоторое время европейские компании должны доминировать.

Причина в том, что продолжительное время в Европе истощаются запасы углеводородов, а другие страны, обладающие ресурсами, уже не так рады видеть европейцев на своих рынках. Эта ситуация вытесняет европейские нефтяные компании в новые "зеленые" секторы энергетики. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков на панельной сессии Тюменского нефтегазового форума.

Он отметил, что мировой энергетический сектор вошел в период масштабной трансформации, но это произошло задолго до того, как отношение к климатической повестке стало по-настоящему серьёзной. Конкуренция среди производителей нефти, волатильность цен, изменение отношения к экологической повестке, разливам, загрязнениям - давно запустило процессы трансформации отрасли. "Новое убеждение уже значительной части наседания, что глобально человечеству нужна не просто экология, чистый воздух без вредных веществ, а нужна новая климатически нейтральная экономика, придаст нефтегазовой отрасли дополнительный импульс на трансформацию и, вполне вероятно, ускорит энергетический переход", - сказал Дюков.

Он отметил, что происходит быстрое ухудшение отношения к ископаемому топливу у потребителей, инвесторов, политиков. В результате каждые полгода европейские компании берут на себя повышенное климатические обязательства.

Дюков убежден, что дело не только в заботе о климате, но и в рыночной ситуации.

"Не секрет, что в Европе уже продолжительное время истощаются запасы углеводородов. Другие страны, которые обладают ресурсом, скажем, не так рады, как прежде, видеть европейские компании на своих рынках. Что касается доступа к инвестициям, капиталу - сейчас это уже не большая проблема. С точки зрения технологий есть нефтесервисные компании, которым не нужна доля в проекте, и которые готовы выполнить свои работы на хорошем уровне. Таким образом, эта рыночная ситуация вытесняет европейские нефтяные компании в новые "зеленые" секторы энергетики. И в возобновляемые источники энергетики, и проекты в зеленого водорода, биотоплива", - продолжил Дюков.

Он отметил, что прежде всего, это относится к Европе, так как из США не слышны подобные громкие заявления, поскольку там есть и сланцевая нефть, и сланцевый газ.

Александр Дюков Газпром нефть

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