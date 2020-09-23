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Сделка по покупке "Яндексом" TCS Group потребует одобрения ФАС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению "Яндексом" TCS Group потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщила "Интерфаксу" начальник управления контроля финансовых рынков этого ведомства Ольга Сергеева.

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"В рамках такого согласования будет проанализировано пересечение деятельности компаний, участвующих в сделке, и их групп лиц, а также оценены возможные эффекты для состояния конкуренции на соответствующих рынках", - сказала она, отметив, что такой анализ будет проводиться уже после поступления ходатайства по сделке.

Накануне TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций этой финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября.

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

ФАС Яндекс TCS Group

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