Сделка по покупке "Яндексом" TCS Group потребует одобрения ФАС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению "Яндексом" TCS Group потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщила "Интерфаксу" начальник управления контроля финансовых рынков этого ведомства Ольга Сергеева.

"В рамках такого согласования будет проанализировано пересечение деятельности компаний, участвующих в сделке, и их групп лиц, а также оценены возможные эффекты для состояния конкуренции на соответствующих рынках", - сказала она, отметив, что такой анализ будет проводиться уже после поступления ходатайства по сделке.

Накануне TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций этой финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября.

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.