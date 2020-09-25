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Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе, Саудовская Аравия вышла на второе место, обойдя Ирак.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, Китай в прошлом месяце закупил 5,8 млн тонн российской нефти (1,37 млн баррелей в сутки) по сравнению с 7,38 млн тонн в июле.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в августе составил 5,26 млн тонн (1,24 млн б/с), из Ирака - 4,6 млн тонн.

Китай в прошлом месяце закупил 4,15 млн тонн нефти в Бразилии и 2,23 млн тонн в США.

За восемь месяцев текущего года Россия продала Китаю 57,1 млн тонн нефти, Саудовская Аравия - 55,8 млн тонн.

Китай КНР

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