Думе предложено разрешить кабмину увеличивать расходы 2020 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили повысить планку превышения расходов федерального бюджета в 2020 году с 1,8 трлн рублей до 2 трлн рублей, которое правительство РФ может осуществлять без внесения изменений в бюджет.

В Бюджетный кодекс РФ в июле была внесена поправка, которая позволяет правительству увеличить в текущем году расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей для финансирования мероприятий по поддержке отраслей экономики и устранений последствий распространения коронавирусной инфекции, без внесения изменений в бюджет текущего года.

При рассмотрении проекта поправок в Бюджетный кодекс на заседании бюджетного комитета Госдумы в понедельник глава комитета Андрей Макаров предложил предусмотреть в поправках увеличение этой суммы на 200 млрд рублей.

"Как вы помните, у нас возможность увеличения суммы превышения утверждённого общего объема расходов федерального бюджета была (...) обозначена как 1,8 трлн рублей. Но, если честно, просчитали то, что есть, посмотрели, боюсь, что может не хватить средств. (...) Поэтому предлагаю добавить еще 200 млрд сюда по 2020 году. Если понадобится до конца года, лучше, чтобы они были. Не понадобятся, на эти же цели уйдет, на поддержку регионов на следующий год. Но лучше заложить по 2020 году 200 млрд рублей лишних, сами видите, ситуация, что происходит", - сказал он на заседании комитета.

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров сказал, что правительство поддерживает эту поправку. "Продолжается работа над антикризисным планом, она практически вышла на финишную прямую, и там уже идут расчёты, и, конечно, это, по сути, средства резерва, который мы обеспечим заимствованиями. Если он не будет востребован, он никуда не исчезнет. У нас принята в первом чтении поправка о переносе всех несвязанных остатков на следующий год. По сути, речь идет о такой конструкции, которая усиливает устойчивость федерального бюджета", - пояснил он. Лавров отметил, что в результате, если потребность в таких средствах возникнет, произойдет увеличение дефицита.

Законом о бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены расходы на текущий год в объеме 19,7 трлн рублей. Минфин оценивает их возможный объем в 23,7 трлн рублей (помимо утвержденных на год расходов в сумме учитываются перенесенные расходы прошлого года на 960 млрд рублей и антикризисный пакет).

Дефицит бюджета РФ в 2020 году пока, по оценке Минфина, может составить 4,4% ВВП.