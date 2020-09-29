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Минск сообщил, что нашел консенсус с Москвой по поводу цены на газ в 2021г.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минск и Москва продвинулись в понимании вопроса о цене на газ в 2021 году, удалось найти консенсус по главным вопросам, сообщил журналистам посол Белоруссии в России Владимир Семашко во вторник.

По словам посла, он встречался с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. "Мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение (по снижению цены - ИФ). Скорее, всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года", - сказал Семашко.

По мнению посла, общий рынок газа в Союзном государстве "можно создать с 1 января 2022 года".

Газовый вопрос с отношениях Москвы и Минска

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.

Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. Также в Минске подчеркивали, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году.

Между тем очередной газовый спор между странами отошел на второй план на фоне подготовки, проведения и последствий президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа.

Белоруссия Владимир Семашко Газпром Алексей Миллер

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