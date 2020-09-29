Отбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Отбор газа из хранилищ Европы впервые за сезон превысил закачку по итогам последней отчетной даты, 28 сентября, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe.

Крупнейший газовый рынок Европы, Германия, отбирает газ уже как три дня подряд (26, 27, 28 сентября). Также на 28 сентября нетто-отбор из своих "подземок" показали Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Великобритания.

Обычно нетто-отбор из европейских хранилищ начинается в середине, а то и в конце октября. Досрочная "распечатка" запасов может быть связана с первым сильным осенним похолоданием, которое пришло в Европу в конце прошлой недели. Оно уже привело к росту цен на спотовом рынке Европы до $150 в понедельник, во вторник цена газа на голландской площадке TTF скорректировалась до $148 за тысячу кубометров.

После двух подряд теплых зим и максимизации запасов в ПХГ Европы минувшей осенью (когда был риск приостановки транзита газа через Украину) в ПХГ Европы скопились огромные запасы газа, которые давили на рынок весь летний период 2020 года.