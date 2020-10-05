Газ в Европе подорожал до $160/тыс. куб. м

Поставки СПГ в начале октября упали на 40% год к году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе встретили новую неделю ростом до $160 за тысячу кубометров (контракт с поставкой "на следующий день" на голландском хабе TTF).

Достигнутый уровень котировок является максимальным с начала декабря 2019 года, то есть когда рынок еще боялся прекращения транзита газа через Украину. С исторического минимума в $34 за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена уже выросла в 4,7 раза.

С началом октября поставки сжиженного природного газа на рынок Европы резко сократились, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

За первые четыре дня октября поставки оказались ниже показателей тех же дней 2019 года на 40%. Снижаются поставки охлажденного топлива на все терминалы Европы. Наиболее сильный вклад в такую динамику вносит Великобритания – в эту страну поставки упали на 70%. Почти весь СПГ в Соединенное Королевство приходит из Катара.