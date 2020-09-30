Минфин РФ заложил в бюджет-2021 падение дивидендов почти на треть

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Падение прибыли госкомпаний в год пандемии приведет к проседанию совокупных дивидендных поступлений почти на треть, но уже в 2022-2023 годы бюджет рассчитывает наверстать упущенное.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку, который правительство в среду внесло в Госдуму, в 2021 году поступления дивидендов на принадлежащие государству акции (с учетом доли в Сбербанке) сократятся с 639,5 млрд рублей в 2020 году до 442 млрд рублей.

Однако уже 2021 год должен стать для госкомпаний и банков удачным, рассчитывает Минфин: он ждет от них рекордных дивидендов в бюджет 2022 года в размере 754 млрд рублей. А в 2023 году в бюджет поступит почти 1 трлн рублей в виде дивидендов (913,4 млрд рублей), прогнозирует Минфин.

В этом прогнозе учтен переход к единому подходу взимания дивидендов: 50% прибыли по МСФО, скорректированной на операции неденежного/нерегулярного характера, на котором давно настаивает Минфин как на обязательном для всех госкомпаний.

"Планируется дальнейшее совершенствование принципов дивидендной политики, связанное с переходом к определению базы дивидендных выплат на основе чистой прибыли, скорректированной на результаты "не денежных" и нерегулярных операций (как переоценки, списания и др.). Применение такого подхода повысит прозрачность и справедливость начисления дивидендов, позволит избежать влияния на дивидендную политику разовых неоперационных событий, а также отдельных субъективных решений и предположений, вносящих искажения в финансовый результат. Расчет дивидендов на основе скорректированной чистой прибыли соответствует лучшим мировым стандартам и уже применяется отдельными компаниями с государственным участием (в частности, ПАО "Газпром")", - отмечает Минфин.