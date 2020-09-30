Запасы нефти в США снизились на 1,98 млн баррелей за неделю
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,98 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.
Товарные резервы бензина выросли на 683 тыс. баррелей и составили 228,18 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, до 172,76 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.