Правительство одобрило продление COVID-моратория на банкротство

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило продление моратория на банкротство до начала января для компаний и ИП из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей", - заявил Мишустин.

По его словам, соответствующее постановление подготовлено. Также Мишустин подчеркнул, что "такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой (долгов - ИФ), и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств". "Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества или прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - сказал премьер.

Изначально мораторий на банкротства компаний и ИП из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей правительство РФ объявило на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных антикризисных мер. Мораторий не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.