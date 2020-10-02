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Решетников допустил сохранение мер поддержки бизнеса и после пандемии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития анализирует меры поддержки бизнеса, введенные в связи с коронавирусом, и, возможно, сохранит часть из них после окончания пандемии, сообщил на встрече с камчатскими предпринимателями глава ведомства Максим Решетников.

Экономический кризис

"Потому что мы кучу всяких мораториев ввели, приостановили какие-то там проверки и так далее, и ничего [плохого] не произошло. И вопрос [о том], а насколько вообще все это надо - это большая пища для размышлений", - сказал министр.

По его словам, этот вопрос будут обсуждать в том числе с Федеральной налоговой службой, чтобы по возможности сохранить существующие моратории на приостановление банковских операций за налоговые недоимки. Этот вопрос, по мнению собравшихся на встрече представителей бизнеса, позволит добросовестным предпринимателям исправить проблему с неуплатой налога во многих случаях.

1 октября премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии. Такие компании в период действия моратория смогут также воспользоваться судебной рассрочкой.

В России был принят пакет мер по борьбе с пандемией, где, в том числе правительству предоставлялась возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение полугода. Под мораторий на банкротство в стране, по данным Минэкономразвития, потенциально попадает более чем 500 тыс. организаций и 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Камчатка Минэкономразвития коронавирус ФНС Михаил Мишустин

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