Акции Playboy вновь будут торговаться на рынке после слияния с компанией-пустышкой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американская Playboy Enterprises Inc, издатель одноименного журнала, перестанет быть частной компанией и вновь выведет свои акции на открытый рынок.

Playboy станет публичной компанией после слияния с Mountain Crest Acquisition Corp. в рамках сделки, по итогам которой она оценена в $415 млн, сообщает The Wall Street Journal.

Mountain Crest является специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Таким образом, они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

После завершения сделки Mountain Crest изменит свое название, и ее акции будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "PLBY". Как ожидается, это произойдет в течение 60-90 дней.

Playboy стал частной компанией в 2011 году, когда основатель Хью Хефнер в партнерстве с Rizvi Traverse Management выкупили акции у миноритариев. В июле 2018 года наследники Хефнера, умершего в сентябре 2017 года, продали оставшуюся долю в Playboy фонду прямых инвестиций Rizvi Traverse.

Нынешние акционеры Playboy после сделки со SPAC останутся владельцами 66%-ного пакета акций.

Playboy – один из самых известных в мире брендов. Первый выпуск журнала с Мэрилин Монро на обложке Хефнер выпустил в 1953 году. Менее чем за день было продано свыше 50 тыс. экземпляров.