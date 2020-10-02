"Аэрофлот" запланировал привлечь не менее 80 млрд руб. в ходе SPO

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот", который выпускает новые акции для привлечения капитала в условиях падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, объявил в пятницу об итогах реализации акционерами преимущественного права при проведении допэмиссии и одновременно - о начале этапа размещения в пользу институциональных инвесторов; в общей сложности в ходе SPO компания хочет привлечь не менее 80 млрд рублей.

Формирование книги заявок в рамках второго этапа допэмиссии стартовало в пятницу, в ходе букбилдинга компания проведет ряд встреч с инвесторами.

По данным компании, действующие акционеры подали заявки на приобретение 986 997 411 акций. При этом заявку на 869 940 480 бумаг подала РФ, которая контролирует "Аэрофлот" через Росимущество. Таким образом, не считая государства, преимущественным правом на покупку акций "Аэрофлота" воспользовались владельцы около 7% капитала.

Всего в ходе SPO "Аэрофлот" планирует привлечь не менее 80 млрд рублей. При этом ожидается, что в ходе приема заявок от институциональных инвесторов им будут предложены акции на общую сумму около 39 млрд рублей.

Как сообщалось, всего в рамках SPO компания планирует разместить до 1,7 млрд обыкновенных акций. Окончательный объем и цену размещения "Аэрофлот" пока не объявлял. Исходя из текущей рыночной цены "Аэрофлота", чтобы привлечь 80 млрд рублей, компании надо было бы разместить чуть больше 1,1 млрд акций.

Согласно распоряжению правительства, по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешней. Получается, что государство должно выкупить чуть больше половины допэмиссии. Акции будут оплачены средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

О возможности инвестиций в "Аэрофлот" также заявляли подконтрольные государству ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Для привлечения к SPO частных инвесторов "Аэрофлоту" придется предложить цену с хорошим дисконтом к рынку, считают аналитики.

Глобальным координатором и букраннером SPO выступает "ВТБ Капитал". Международный юридический консультант по сделке - White & Case LLP.

Привлечение средств через SPO направлено на "повышение ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня", сообщал "Аэрофлот", имея в виду кризис, связанный с пандемией COVID-19.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.