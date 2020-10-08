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Книга заявок на SPO "Аэрофлота" переподписана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Заявки инвесторов в рамках допэмиссии "Аэрофлота" по цене ниже 60 рублей за акцию останутся неудовлетворенными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, книга заявок переподписана, ее закрытие ожидается днем в четверг.

Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе SPO, в итоге и становится финальной ценой размещения.

В начале торгов 8 октября котировки "Аэрофлота" упали на "Московской бирже" на 3,1% (до 63,3 рубля за штуку) на новостях об SPO. В среду акции "Аэрофлота" в ходе основной сессии потеряли 3,4% и закрылись на отметке 65,34 рубля, по итогам вечерней сессии чуть поднялись - до 65,86 рубля (-2,6% к закрытию основной сессии вторника).

Официально итоги букбилдинга, как ожидается, будут объявлены в пятницу утром. Сам "Аэрофлот" в четверг сообщил, что 9 октября начнет размещение акций допэмиссии по открытой подписке. Датой окончания размещения установлено 23 октября.

"Аэрофлот" выпускает новые акции для привлечения капитала в условиях падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса. Формирование книги заявок в рамках второго этапа допэмиссии (на первом преимущественным правом могли воспользоваться действующие акционеры компании) стартовало в минувшую пятницу.

Действующие акционеры подали заявки на приобретение 986 997 411 акций. При этом заявку на 869 940 480 бумаг подала Российская Федерация, которая контролирует "Аэрофлот" через Росимущество (доля - 51,17%). Таким образом, не считая государства, преимущественным правом на покупку акций "Аэрофлота" воспользовались владельцы около 7% капитала.

Всего в ходе SPO "Аэрофлот", как сообщалось, планирует привлечь не менее 80 млрд рублей. При этом ожидается, что в ходе приема заявок от институциональных инвесторов им будут предложены акции на общую сумму около 39 млрд рублей.

Если исходить из цены 60 руб./акция, то государству, чтобы оплатить 869,9 млн новых акций, потребовалось бы внести в "Аэрофлот" 52,2 млрд рублей. Если же государство внесет 41 млрд рублей (а рынок - 39 млрд), то по цене 60 рублей это соответствует примерно 683 млн и 650 млн акций соответственно. В сумме это порядка 1,33 млрд акций, то есть уставный капитал компании вырастет приблизительно в 2,2 раза.

Согласно распоряжению правительства, по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешней. Акции будут оплачены средствами ФНБ, говорил глава Минфина Антон Силуанов.

О возможности инвестиций в "Аэрофлот" также заявляли подконтрольные государству ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк.

Глобальным координатором и букраннером SPO выступает "ВТБ Капитал". Международный юридический консультант по сделке - White & Case LLP.

Сейчас, помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.

Аэрофлот ВТБ ФНБ Минфин Московская биржа ВТБ Капитал РФПИ Промсвязьбанк

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