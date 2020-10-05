ВТБ в июне переуступил часть долга Казхрома на $100 млн катарскому CQUR Bank

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в июне переуступил часть долга казахстанской компании "Казхром" на $100 млн катарскому CQUR Bank, в котором российскому банку принадлежит 19%, говорится в годовой отчетности "Казхрома".

АО "ТНК "Казхром" - крупнейший в мире производитель высокоуглеродистого феррохрома. Компания входит в Eurasian Resources Group (ERG).

ВТБ в октябре 2018 года открыл компании кредитную линию на сумму $3,1 млрд, в 2019 году "Казхром" подписал дополнительные соглашения к договору по получению дополнительных траншей в общем размере $250 млн. Договор предусматривает выплату основного долга в 2024 году. Процентная ставка по траншам составила 6,3% годовых.

В декабре 2019 года ВТБ произвел уступку долга "Казхрома" в размере $1,7 млрд кипрскому банку RCB Bank (ВТБ принадлежит 46,29% его акций). Ставка по этому траншу составляет 5,95% годовых.

"В июне 2020 года мы подписали изменение к действующему кредитному соглашению с "Банком ВТБ" (ПАО), чтобы получить дополнительный транш на сумму до $350 млн и улучшить некоторые коммерческие условия. Новый транш подлежит погашению через пять лет и выдан под процентную ставку, схожую c предыдущими траншами. Это не только улучшило нашу ликвидность и повысило нашу финансовую устойчивость, но и позволило нам инвестировать в будущий рост. Был подписан договор уступки полученного транша в размере $100 млн от "Банк ВТБ" (ПАО) в пользу CQUR Bank LLC", - говорится в отчетности.

ВТБ является акционером CQUR Bank с долей 19%. Катарский банк был зарегистрирован в январе 2019 года. По данным QFC (катарский правительственный орган регулирования - ИФ), объявленный уставный капитал кредитной организации составляет $100 млн, оплаченный капитал - $25 млн. В числе других крупных акционеров CQUR помимо ВТБ - Amathus Investment Fund SPC Ltd.

Это не первый раз, когда ВТБ переуступает долг компании катарскому банку. Так, в марте ВТБ уведомил нефтяную компанию "Русснефть", что он переуступил CQUR Bank права требований по ее кредиту на $1,17 млрд.