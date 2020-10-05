Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Он будет курировать департамент наличного денежного обращения

Михаил Алексеев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель правления Юникредит банка Михаил Алексеев с 12 октября будет назначен зампредом ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе регулятора.

Кредитная организация не раскрывала информацию об уходе главы банка, в сообщении ЦБ также не указывается, когда Алексеев покинет занимаемую им сейчас должность.

Новый зампред будет курировать департамент наличного денежного обращения, деятельность "РОСИНКАС". Также планируется его назначение председателем совета директоров Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

"После почти трех десятков лет, проведенных в коммерческом банковском бизнесе, я рад снова вернуться на службу и влиться в команду Центрального банка. Я приложу все свои знания, навыки и умения, чтобы оправдать высокое доверие, которое мне оказано", - отметил Алексеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Топ-менеджер возглавлял Юникредит банк с 2008 года. В 2006-2008 годы был председателем правления Роспромбанка. Ранее также был зампредом правления и вице-президентом Росбанка, работал в группе "Онэксим", в Межкомбанке. Работал также в Минфине СССР, где занимал должности от старшего эксперта до заместителя начальника главного управления.

ЦБ сообщил, что с 12 октября произойдут также изменения организационной структуры регулятора. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в дополнение к департаменту финансовых технологий, департаменту национальной платежной системы, департаменту информационных технологий, департаменту проектов и процессов будет курировать развитие направлений RegTech и SupTech, а также деятельность операционного департамента.

"Вопросы цифровизации финансовой отрасли - в фокусе особого внимания Банка России, поэтому все функции, связанные с развитием финтеха и повышением эффективности бизнес-процессов Банка России, переданы единому куратору. Управление наличным денежным обращением остается ключевой функцией Банка России", - отметила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводятся в пресс-релизе.