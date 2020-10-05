"ВТБ пенсионный фонд" начинает объединение с НПФ "Магнит"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - НПФ "ВТБ пенсионный фонд" начинает процедуру присоединения НПФ "Магнит", говорится в сообщениях пенсионного фонда ВТБ и "Магнита".

"НПФ "ВТБ пенсионный фонд" в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного фонда. Реорганизация фондов не потребует перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. В основе деятельности объединенного фонда будут лежать взвешенная инвестиционная политика и максимальная надежность", - говорится в сообщении ВТБ.

Как сообщалось ранее, сделка по покупке НПФ "Магнит" прошла в два этапа: в феврале 2019 года "ВТБ пенсионный фонд" приобрел 80% НПФ у основателя "Магнита" Сергея Галицкого за 380 млн рублей, а оставшуюся часть - в конце года за 98 млн рублей у операционной "дочки" "Магнита" - АО "Тандер". Общая сумма сделки составила 478 млн рублей.

ВТБ сообщал о планах объединить фонды за шесть месяцев или год.

"Синергия от сделки будет заключаться в увеличении качественной клиентской базы НПФ ВТБ, сокращении издержек фондов на одного клиента, а также предоставлении доступа сотрудникам сети "Магнит" к сервисам, продуктам и услугам НПФ ВТБ и всей группы ВТБ", - поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Согласно данным на сайте НПФ "Магнит", по состоянию на конец августа 2020 года объем пенсионных накоплений фонда составлял 14 млрд рублей, резервов - 7,8 млн рублей. Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде, составляло 227,6 тыс. человек.