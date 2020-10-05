Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в понедельник увеличили прирост на фоне оптимизма по поводу состояния здоровья президента США Дональда Трампа.

Помимо этого, рост цен поддержало сообщение о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 по Москве в понедельник составила $40,88 за баррель, что на $1,61 (4,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $38,71 за баррель, что на $1,66 (4,48%) выше уровня предыдущей сессии.

В воскресенье, 4 октября, лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Трамп, у которого на прошлой неделе обнаружили коронавирус, идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - процитировали его американские СМИ.

Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Забастовка рабочих в Норвегии и угроза новых карантинных мер

Тем временем норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor, могут быть затронуты действиями профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Однако, как сообщает S&P Global Platts, прогноз ситуации на нефтяном рынке остается неблагоприятным, поскольку новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос, в то время как ОПЕК+ пытается сократить предложение с помощью соблюдения квот на добычу.

Агентство отмечает, что на этой неделе нефтяные цены будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.

Аналитики Saxo Bank считают "маловероятным обвал цен вроде апрельского". "Однако совершенно ясно, что не будет никакого восстановления до того, как либо пандемия будет поставлена под контроль, либо появится общедоступная вакцина", - сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.