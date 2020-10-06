Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов вторника демонстрирует небольшой рост, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых рынков капитала, в том числе растущие цены на нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2888,36 пункта (+0,22%), индекс РТС - 1164,05 пункта (+0,53%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%. При этом рубль укрепился в начале торгов вторника до 78,25 руб. против 78,4 руб. на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" 5 октября.

Подорожали акции "ММК" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале торгов вторника на российском фондовом рынке тенденции к плавному росту способствует, прежде всего, позитивная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Врачи, участвующие в лечении президента Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил 5 октября главный врач Белого дом Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам. Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся COVID-19, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC. В понедельник Пелоси провела очередной телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения, несмотря на призывы Трампа принять новые стимулирующие меры для поддержки экономики в условиях COVID-19. Стороны, как ожидается, продолжат обсуждения во вторник.

Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году. Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения ВВП в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются во вторник, следуя за динамикой американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,52%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,02%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,35%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, однако дал понять, что продолжает искать возможности для наращивания стимулирования. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, как и ожидалось. Целевой показатель доходности трехлетних облигаций Австралии, введенный в марте этого года, также оставлен на уровне 0,25%. Экономисты полагают, что австралийский ЦБ может снизить ставку в ближайшие месяцы, а также прибегнуть к масштабному количественному смягчению, включающему выкуп трех-, пяти и десятилетних гособлигаций, пишет WSJ.

В свою очередь цены на нефть продолжают подъем во вторник утром после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник составила $41,66 за баррель, что на 0,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,58 за баррель, что на 0,92% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.