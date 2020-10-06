Доллар подорожал на 18 копеек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеевт во вторник утром на "Московской бирже" вопреки внешнему фону и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,14-79,25 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 18 копеек, до 78,28 рубля за доллар. Евро подорожал на 14,5 копейки, до 92,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 16,27 копейки к уровню закрытия понедельника, до 84,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки внешнему фону. Рост интереса глобальных инвесторов к риску обусловлен надеждами на принятие Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер, а также состоянием здоровья американского президента Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где три дня лечился от COVID-19.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Инвесторы также находятся в ожидании выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Давление на рубль продолжает оказывать конфликт в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются ожесточенные бои. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике. В понедельник вечером президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и отметил срочную необходимость прекратить огонь.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - сообщила пресс-служба Кремля.

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,44%, до $41,5 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 5,1%, до $41,29 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,48%, до $39,4 за баррель. За предыдущую сессию фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.