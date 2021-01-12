Аналитики "ВТБ Капитала" спрогнозировали рост цен на алмазы на 10%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" ожидает в 2021 году роста индекса цен на алмазы на 10% на фоне активного пополнения запасов в midstream (огранщики и производители бриллиантов) в первом полугодии, говорится в ежемесячном обзоре Diamonds Watch.

Устойчивый спрос со стороны огранщиков, вызванный сильными праздничными распродажами, позволит алмазодобытчикам реализовать часть накопленных в 2020 году запасов и восполнить потери, пишут аналитики.

Как и ноябрь, декабрь 2020 года оказался весьма успешным для всех сегментов алмазного рынка: крупнейшие алмазодобытчики продемонстрировали высокие показатели продаж, в ограночном секторе, который согласился на небольшое повышение цен на алмазное сырье, наблюдался рост цен на бриллианты, а праздничные продажи ювелирных изделий в США превзошли ожидания, отмечают эксперты.

"Это подкрепляет наш позитивный взгляд на перспективы рынка алмазов в 2021 году. После сильных рождественских и новогодних продаж мы наверняка увидим значительное пополнение товарных запасов ювелирных изделий в рознице, что в свою очередь позволит добывающим компаниям начать распродавать собственные избыточные запасы, накопленные в 2020 году для балансировки рынка, и восполнять ценовые потери прошлого года", - считают в "ВТБ Капитал".

Цены на алмазы стали расти, дальнейшее повышение ожидается в январе-июне 2021 года. По сообщениям отраслевых СМИ, De Beers впервые с 2018 года повысила цены на алмазы выше 0,75 карата на 1-2%. Это незначительное повышение было продиктовано сильным спросом со стороны midstream на фоне как сокращения запасов, так и устойчивого спроса на сырье для огранки, а также существенного улучшения рентабельности во второй половине 2020 года, вызванного резким ростом цен на бриллианты, считает "ВТБ Капитал".

"Наш базовый вариант на 2021 года - это рост индекса на 10% к предыдущему году на фоне пополнения запасов в midstream в первой половине 2021 года", - говорится в обзоре. Индекс показывает изменение цены сопоставимых камней без учета возможного изменения ассортимента.

Цены на мелкие бриллианты остались на прежнем уровне, в то время как более дорогие камни продолжали расти. Цены на бриллианты в декабре в среднем были выше на 2%, наиболее сильными были показатели для камней 1-2 карат. Бриллианты были в среднем на 16% выше уровня начала года, в то время как бриллианты категории 0,5 - 1 карат подорожали более чем на 20%.

Праздничные продажи в США были сильными, небольшие ювелиры отметили рекордный спрос на ювелирные изделия для помолвки. В Азии праздничный период также был успешным, что помогло Tiffany добиться роста глобальных продаж на 2% в четвертом квартале к аналогичному периоду 2019 года. В Азиатско-Тихоокеанском дивизионе в ноябре-декабре рост сопоставимых продаж составил 27% год к году, в то время как в США сокращение замедлилось с 15% в третьем квартале 2020 года до 4% в четвертом квартале.

В США, крупнейшем на данный момент рынке ювелирных изделий с бриллиантами, продажи праздничных ювелирных изделий превзошли ожидания. National Retail Federation (NRF) оценивает рост продаж в праздничные дни в ноябре на уровне 8,8% в годовом измерении (против прогноза о росте на 3,6-5,2% год к году), а в целом в ноябре продажи выросли в США на 17% в годовом измерении.

"Поскольку ювелирные ритейлеры в США вступили в период праздничных продаж с запасами ниже нормы, мы думаем, что высокие праздничные продажи будут стимулировать значительное пополнение запасов бриллиантов в 2021 году", - считает "ВТБ Капитал".

Тренды Google показывают значительный аппетит потребителей в середине декабря с последующим снижением в конце декабря-начале января. По данным Google, количество запросов клиентов о ювелирных изделиях с бриллиантами во всем мире выросло на 24% в годовом исчислении, при этом в США в годовом сравнении картина мало изменилась.