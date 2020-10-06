"АвтоВАЗ" заявил о планах ввести "четырехдневку" с 1 января

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" планирует ввести сокращенный четырехдневный режим работы с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативным прогнозом российского авторынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0, а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода", - сказали в компании.

Автопроизводитель отмечает, что введение неполной рабочей недели - "превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году".

"Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа "АвтоВАЗ" сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников", - добавили в пресс-службе автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.