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"АвтоВАЗ" продлил запрет на командировки за рубеж и в регионы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" продлило до 31 ноября запрет на командировки за границу и за пределы Самарской области в связи с продолжающейся пандемией, сообщил первичный профсоюз компании.

Пандемия коронавируса

Все собрания и совещания будут проходить в видео- или аудиоформатах. Очные программы обучения сотрудников откладываются.

Сотрудникам "АвтоВАЗа" рекомендовано отказаться и от личных поездок за пределы Самарской области, а также не посещать массовые мероприятия. Их также просят носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Российские компании впервые из-за коронавируса начали ограничивать поездки сотрудников и очное общение в марте.

"АвтоВАЗ" из-за коронавируса останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля на период нерабочих дней. С 6 апреля работу возобновили отдельные подразделения компании, с 13 апреля производство вернулось в строй. В связи с плохим прогнозом по российскому авторынку компания сообщала, что может перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако спрос оказался лучше ожиданий и сокращение рабочей недели откладывалось.

Теперь "АвтоВАЗ" планирует ввести сокращенный четырехдневный режим работы с 1 января 2021 года на срок до полугода.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
АвтоВАЗ коронавирус Самарская область

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