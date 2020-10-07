Мораторий на банкротства продолжит действовать в усеченном варианте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов продолжит действовать до 7 января 2021 года для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, на системообразующие и стратегические организации он больше не распространяется.

В начале октября соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мораторий как антикризисная мера не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

Список наиболее пострадавших отраслей включает, в частности, авиа- и автоперевозки, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) и ряд других отраслей.

Эти компании и ИП смогут также воспользоваться судебной рассрочкой своих долгов. Она дается на год, при этом погашение долга должно производиться ежемесячно равными частями. Однако срок рассрочки может быть увеличен до двух лет, если выручка (доходы) должника сократились более чем на 50%.

Ее получить можно по решению суда в рамках дела о банкротстве, которые компании вправе инициировать сами. Однако должны быть соблюдены ряд условий, среди которых снижение выручки (дохода) должника на двадцать и более процентов в отчетном периоде, в котором возбуждено дело о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года (или год к году).

Изначально правительство РФ 6 апреля 2020 года ввело полугодовой мораторий на внешние банкротства. Он распространялся на более широкий круг предприятий, включавший в себя также системообразующие и стратегические предприятия. Однако большинство публичных компаний, подпадающих под мораторий, от него отказались, чтобы избежать связанных ним ограничений. Отказ от моратория сохраняло им право выплачивать дивиденды и проводить buyback.

В середине сентября под действие моратория подпадали 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и около 40% индивидуальных предпринимателей.