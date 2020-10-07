Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

При этом лидируют в откате акции "Яндекса"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,8%, при этом лидируют в откате акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2883,21 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1158,65 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 78,25 рубля (-0,22 рубля), золото - $1897,6 за тройскую унцию (-0,6%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), Московской биржи (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), МТС (-0,3%), банка ВТБ (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

В среду на МосБирже начались торги акциями "Совкомфлота". Цена размещения в рамках IPO российского оператора танкерного флота "Совкомфлот", как и ожидалось, составила 105 руб. за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга. В начале торгов на МосБирже акции Совкомфлота просели до 104,48 рубля (-0,5% к цене размещения).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Мнения аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно повышение волатильности на рынках акций, включая российский. Президент США сообщил о своем указании приостановить переговоры о пакете мер поддержки экономики (через несколько часов после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который призвал к усилению таких мер), что стало негативным фактором для фондовых рынков. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения доллара вверх на фоне его укрепления на глобальном рынке Forex в качестве "защитной" валюты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, к середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли. Поводом послужили заявления Трампа о приостановке до завершения выборов обсуждения в Сенате нового пакета стимулов.

Последние недели информация о мерах поддержки и их скором принятии выступала поддерживающим фактором для динамики рисковых активов. Политики солидарны в необходимости дополнительного стимулирования, но не могут прийти к консенсусу в сумме расходов. Сама приостановка, а не отказ от госстимулов, позволяет участникам рынков сохранять слабый оптимизм.

Тем не менее, риторика Трампа идет вразрез с высказываниями главы ФРС Пауэлла, который в очередной раз заявил о необходимости мер фискального стимулирования, чтобы избежать рецессии. По-прежнему сохраняется высокая неопределенность дальнейшей динамики восстановления экономики.

На динамику рынков вечером может повлиять отчет ФРС с заседания 15-16 сентября. Протоколы потенциально могут содержать детали дискуссии об условиях, необходимых для повышения ставки в соответствии с новым подходом центрального банка к достижению средней инфляции.

Они также могут показать, обсуждались ли дополнительные покупки активов. Как известно, предыдущая публикация была воспринята инвесторами негативно, что привело к коррекции на рынках. В целом, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений, считает аналитик.

Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс МосБиржи в среду способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов при отсутствии поддержки со стороны нефтяных котировок, считает Антонов.

В США во вторник, 6 октября, индексы снизились на 1,3-1,6% после того, как Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал политик в твиттере.

Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний, пишет MarketWatch.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%, на материковом Китае продолжается праздничная неделя по случаю Дня образования КНР), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются в среду после двухдневного активного роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,32 за баррель (-0,8% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $40,24 за баррель (-1,1% и +3,7% накануне).

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром (8 или 9 октября).

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

В среду инвесторы ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране (17:30 по московскому времени).

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

МосБиржа РТС Яндекс Совкомфлот США Дональд Трамп Brent WTI

Новости

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" полностью прекратил покупку газа в Узбекистане

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Путин сообщил о поисках бюджетного варианта строительства новой Думы

Путин допустил отмену санкций против украинских компаний на взаимной основе

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');