Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

При этом лидируют в откате акции "Яндекса"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,8%, при этом лидируют в откате акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2883,21 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1158,65 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 78,25 рубля (-0,22 рубля), золото - $1897,6 за тройскую унцию (-0,6%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), Московской биржи (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), МТС (-0,3%), банка ВТБ (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

В среду на МосБирже начались торги акциями "Совкомфлота". Цена размещения в рамках IPO российского оператора танкерного флота "Совкомфлот", как и ожидалось, составила 105 руб. за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга. В начале торгов на МосБирже акции Совкомфлота просели до 104,48 рубля (-0,5% к цене размещения).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Мнения аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно повышение волатильности на рынках акций, включая российский. Президент США сообщил о своем указании приостановить переговоры о пакете мер поддержки экономики (через несколько часов после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который призвал к усилению таких мер), что стало негативным фактором для фондовых рынков. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения доллара вверх на фоне его укрепления на глобальном рынке Forex в качестве "защитной" валюты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, к середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли. Поводом послужили заявления Трампа о приостановке до завершения выборов обсуждения в Сенате нового пакета стимулов.

Последние недели информация о мерах поддержки и их скором принятии выступала поддерживающим фактором для динамики рисковых активов. Политики солидарны в необходимости дополнительного стимулирования, но не могут прийти к консенсусу в сумме расходов. Сама приостановка, а не отказ от госстимулов, позволяет участникам рынков сохранять слабый оптимизм.

Тем не менее, риторика Трампа идет вразрез с высказываниями главы ФРС Пауэлла, который в очередной раз заявил о необходимости мер фискального стимулирования, чтобы избежать рецессии. По-прежнему сохраняется высокая неопределенность дальнейшей динамики восстановления экономики.

На динамику рынков вечером может повлиять отчет ФРС с заседания 15-16 сентября. Протоколы потенциально могут содержать детали дискуссии об условиях, необходимых для повышения ставки в соответствии с новым подходом центрального банка к достижению средней инфляции.

Они также могут показать, обсуждались ли дополнительные покупки активов. Как известно, предыдущая публикация была воспринята инвесторами негативно, что привело к коррекции на рынках. В целом, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений, считает аналитик.

Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс МосБиржи в среду способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов при отсутствии поддержки со стороны нефтяных котировок, считает Антонов.

В США во вторник, 6 октября, индексы снизились на 1,3-1,6% после того, как Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал политик в твиттере.

Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний, пишет MarketWatch.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%, на материковом Китае продолжается праздничная неделя по случаю Дня образования КНР), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются в среду после двухдневного активного роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,32 за баррель (-0,8% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $40,24 за баррель (-1,1% и +3,7% накануне).

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром (8 или 9 октября).

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

В среду инвесторы ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране (17:30 по московскому времени).

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.