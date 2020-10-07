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iHerb вложит за два года $100 млн в российский бизнес

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс товаров для красоты и здоровья iHerb сообщил, что в ближайшие два года вложит $100 млн в развитие на российском рынке. Эти деньги пойдут на улучшение обслуживания российских потребителей.

В частности, iHerb инвестирует в такие направления, как поддержка и расширение экспорта продукции российских производителей, партнерства с российскими логистическими компаниями, расширение деятельности собственного центра технологических разработок, а также строительство роботизированных распределительных центров.

iHerb открыл офис в Москве в декабре 2019 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Айхёрб Ру" было зарегистрировано 28 ноября. Его владельцем является iHerb Holdings, зарегистрированная в Калифорнии.

Компания iHerb создана в 1996 году в США. Ассортимент iHerb включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены, товары для дома и для животных. На витрине маркетплейса выставлено более 30 000 товаров от 1200 производителей.

Москва США iHerb

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