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Интернет-магазин iHerb открыл офис в Москве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Маркетплейс товаров для красоты и здоровья iHerb открыл свой офис в Москве, сообщила компания.

Российское представительство iHerb возглавил Илья Микин, который до этого руководил рекламным агентством Maxima, отвечал за маркетинг в Ozon, а также был медиа-директором в российском подразделении Unilever.

"Открытие офиса в Москве - это свидетельство важности и перспективности российского рынка для компании", - отметил Микин, чьи слова процитированы в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Айхерб Ру" было зарегистрировано 28 ноября. Уставный капитал компании - 1 млн рублей. Ее владельцем является iHerb Holdings, зарегистрированная в Калифорнии.

Компания iHerb создана в 1996 году в США. Ассортимент iHerb включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены, товары для дома и для животных. На витрине маркетплейса выставлено более 30 тысяч товаров от 1200 производителей.

iHerb

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