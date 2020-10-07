Рынок акций РФ в среду упал вслед за нефтью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и подешевевшей нефтью после решения президента США Дональда Трампа приостановить переговоры по новому пакету стимулов; акции "Совкомфлота" потеряли более 4% после прошедшего IPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2842,58 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1143,95 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 78,28 рубля (-0,19 рубля), золото - до $1890,9 за тройскую унцию (-0,9%).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,7%), "Яндекса" (-3,7%), "Аэрофлота" (-3,4%), "Интер РАО" (-3,3%), "Газпром нефти" (-3%), "МТС" (-3%), "Магнита" (-3%), "Газпрома" (-2,8%), "Россетей" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,2%), банка ВТБ (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Московской биржи" (-1,8%), "РусГидро" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "ММК" (-1,1%), UC Rusal (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,7%), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Сбербанк России в сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 10,7% по сравнению с сентябрем 2019 года, до 79,8 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За январь-сентябрь банк заработал 559,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,9% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Дополнительное давление на акции "Газпрома" оказали новости о штрафе польского антимонопольного регулятора UOKiK - регулятор наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в Twitter регулятора, он также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".

В среду на "Мосбирже" начались торги акциями "Совкомфлота". Цена размещения в рамках IPO российского оператора танкерного флота "Совкомфлот", как и ожидалось, составила 105 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.

Утром в среду на "Мосбирже" акции "Совкомфлота" обвалились до 91,56 рубля (-12,8% к цене размещения), после чего к закрытию основных торгов отскочили до 100,5 рубля (-4,3%). На сделки с бумагами на бирже пришлось более 10,558 млрд рублей.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин полагает, что акции "Совкомфлота" являются весьма привлекательными в долгосрочной перспективе, и инвесторам следует пользоваться коррекцией для их покупки. Текущая дивидендная доходность бумаг уже находится на интересных уровнях, и при этом стоит рассчитывать на улучшение общей конъюнктуры цен на перевозки нефти и газа. Уровень цен в 117 рублей на акцию выглядит локально справедливым.

Ранее "Совкомфлот" сообщал, что ожидаемый объем дивидендов за 2020 год составит $225 млн. Как госкомпания, "Совкомфлот" намерен направлять акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО ежегодно и в дальнейшем. Есть основания предполагать включение акций "Совкомфлота" в число компонентов индекса МосБиржи, что может быть рекомендовано на заседании индексного комитета в ноябре. Текущая капитализация компании составляет 197 млрд рублей, а free float в моменте составляет 33,9 млрд рублей. По учитываемой в индексе капитализации free float, "Совкомфлот" сейчас "проходит" на 40-е место из 42 компонентов индекса МосБиржи, опережая "Юнипро" и "Россети", и совсем немного уступая бумагам Московского кредитного банка. Если во второй половине ноября акции "Совкомфлота" будут торговаться ближе к середине ценового диапазона 105-117 рублей, шансы в середине декабря стать компонентом индекса МосБиржи довольно неплохие, считает Шульгин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи пока продолжает двигаться в рамках понижательного канала. Размещение акций "Совкомфлота" инвесторов явно не обрадовало, а внешние сигналы остаются негативными - котировки акций упали, цены на нефть снизились, президент США Трамп поручил представителям остановить переговоры по новому пакету финансовой помощи до завершения выборов, тогда как после принятия пакета американский рынок мог бы расти несколько недель.

Инвесторам пока преждевременно думать о покупке акций циклических секторов рынка, покупать такие бумаги можно только со спекулятивными целями. В начале года в мире появятся новые вакцины против коронавируса COVID-19, но для того, чтобы наладить их массовое производство и произвести массовое вакцинирование, нужно много времени. По подсчетам ученых, взять под контроль ситуацию с COVID-19 можно будет не ранее чем через полтора-два года.

Если же говорить о локальном взгляде на рынок, о спекуляциях, то надо подождать, когда отечественные индексы выйдут вверх из понижательных каналов, и затем покупать акции. На графике фьючерса на индекс РТС верхняя граница канала проходит на уровне 117100-117200 пунктов. С каждым днем этот уровень опускается, и психологически легче будет покупать акции "на отскок".

При сценарии проигрыша Трампа на выборах последует ревизия отношений США с Китаем, Ираном, Россией. В конце этого года ситуация на развивающихся рынках кардинально поменяется. По опросам, Джо Байден сейчас опережает Трампа на 16 процентных пунктов, а в конце августа опережал всего лишь на 8 пунктов, отмечает Верников.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, весьма резкое решение президента США Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после завершения президентских выборов отняло у рынков их главный катализатор роста. Инвесторы придерживаются мнения о том, что стимулы скорее откладываются, а не уходят с повестки дня Белого дома насовсем, однако есть также мнение, что Трамп действительно не видит необходимости в помощи экономике в размере еще $2 трлн бюджетных средств. На этом фоне в сочетании со снижением цен на нефть и закрытием рынков Китая акции российских сырьевых компаний теряют позиции. Защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний, пользуются спросом на фоне поддержки роста цен на драгметаллы.

Вечером ожидается много событий, которые потенциально могут повлиять на рынки: публикация протокола сентябрьского заседания FOMC, теледебаты между кандидатами на пост вице-президента США Майклом Пенсом и Камалой Харрис, отмечает аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, среди бумаг из индекса МосБиржи лучше рынка выглядели акции АФК "Система", интерес к которым продолжает поддерживаться новостью о подаче Ozon документов на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Неплохо выглядели также акции ПАО "Полюс" и Polymetal, несмотря на слабую динамику цен на золото. Акции "Газпрома" просели на фоне информации о том, что польский антимонопольный орган выписал концерну штраф на 6,4 млрд евро в связи с проектом "Северный поток 2". Акции "М.Видео" (-0,6%, до 683,4 рубля) скорректировались после достижения накануне максимума. Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 30 рублей на акцию. К текущей цене размер дивидендов составляет 4,4%. Первый день торговли для акций "Совкомфлота" оказался неудачным - цена упала ниже уровня IPO.

Основные мировые фондовые индексы находятся под давлением на фоне противоречивого новостного фона. Отказ Трампа продолжать переговоры с демократами по согласованию законопроекта по очередному пакету помощи оказал негативное влияние на динамику американского рынка. В то же время позиция действующего президента США не предполагает принципиальный отказ от помощи, и какие-то элементы поддержки будут предприняты уже до президентских выборов. Камнем преткновения является помощь властям штатов, где большинство у демократов, против которой выступает Трамп. Однако не исключено, что в рамках предвыборных мероприятий администрация президента сочтет более правильным пойти на согласование некоторого документа по финансовой поддержке экономики. О необходимости таких действий намекал глава ФРС, который накануне выступил с призывом оказать поддержку экономике и населению в условиях ухудшения ситуации с пандемией и неустойчивыми темпами восстановления экономики, отмечает Беденков.

В США во вторник индексы снизились на 1,3-1,6% после того, как президент США Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, на материковом Китае продолжается праздничная неделя по случаю создания КНР), в Европе также нет единой динамики (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), но отскакивает Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 3400 пунктов).

Цены на нефть снижаются в среду после двухдневного активного роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $41,58 за баррель (-2,5% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $39,48 за баррель (-2,9% и +3,7% накануне).

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 501 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,2-2 млн баррелей), резервы бензина снизились на 1,44 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,5-0,8 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Наука-связь" (-6,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (-5,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,1%), "Бест эффортс банка" (-3,3%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (+8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+1,2%), ПАО "Россети Сибирь" (+1,1%), "Абрау-Дюрсо" (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,235 млрд рублей (из них 12,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).