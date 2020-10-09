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Около 60% спроса в SPO "Аэрофлота" пришлось на игроков из РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Около 60% спроса инвесторов в SPO "Аэрофлота" пришлось на российских игроков, среди иностранных инвесторов преобладали представители Великобритании, свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения компании.

"В связи с закрытием границ из-за распространения COVID-19 значительно пострадал рынок авиаперевозок по всему миру. Российские и иностранные авиакомпании столкнулись с необходимостью рассматривать финансовые решения, которые позволят им поддержать бизнес, сохранить рабочие места и работоспособность инфраструктуры, чтобы возобновить полеты в полном объеме после снятия ограничений. Размещение допэмиссии является сбалансированным финансовым решением, которое позволяет компании привлечь средства для поддержания операционной деятельности, придерживаясь при этом оптимальной долговой нагрузки", - сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

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Сделка стала беспрецедентной для российского рынка как с точки зрения объема (по сути компания увеличила количество акций в обращении более чем в два раза), так и структуры, в рамках которой был соблюден баланс интересов всех сторон: компании, привлекшей необходимое количество средств; основного акционера, в лице государства, которому не пришлось существенно увеличивать долю в компании; и инвесторов, которые получили возможность принять участие в сделке через преимущественное право и публичное предложение, с прозрачным и рыночным механизмом ценообразования, отметил он.

"Аэрофлот" является одной из наиболее ликвидных компаний на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов. Это позволило компании привлечь интерес широкого круга участников рынка в рамках размещения допэмиссии", - сказал банкир.

"По результатам сделки компания привлечет как минимум 80 млрд рублей, из которых 30 млрд приобретут рыночные инвесторы. Около 60% спроса со стороны инвесторов пришлось на российских игроков, в то время как преобладающая доля иностранных инвесторов представляет Великобританию", - сообщил Квасов.

По его словам, доля спроса со стороны розничных инвесторов в сделке была незначительной.

Аэрофлот

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