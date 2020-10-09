"Газели" накануне вымирания

Обзор российских быстрорастущих компаний

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "СПАРК-Интерфакс" ежегодно выявляет российские компании, демонстрирующие в течение многих лет высокие темпы роста. Результаты очередного ежегодного обзора еще раз показали, что развитие феномена быстрорастущих компаний (БРК) имеет определенные закономерности. В частности, относительно стабильным являются уровень ежегодного выбытия компаний из списка, распределение компаний по группам роста и ключевым сегментам бизнеса, рэнкинг по прибыльности по видам экономической деятельности и пр.

В список "СПАРК: Быстрорастущие компании" по итогам 2015-2019 гг. вошло 827 компании, имевших темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет - по сравнению с 788 компаниями в прошлом списке (2014-2018 гг.). Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20% год, также увеличилось, составив 258 против 246.

Критерии включения быстрорастущих компаний в список: Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом;

Выручка компании в 2015 г. должна превышать 79 млн. руб.;

Чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными;

Компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами;

Компания не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием;

Компания имеет Индекс финансового риска "СПАРК-Интерфакс" в диапазоне "средний" или "низкий" ("Высокий" уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора).

Новый список БРК претерпел очередное обновление, однако оно было не столь значительным по сравнению с предыдущими периодами. Около 31% компаний из списка по итогам 2014-2018 гг. сумели сохранить высокие темпы роста по сравнению с 23% в прошлом году.

Несмотря на постоянное изменение списка, структура распределения компаний по группам роста оставалась относительно стабильной. Компании с темпами прироста выручки более 20% в год составили 31% от общего числа, как и в прошлом списке. Между тем, заметно увеличилась доля компаний средней группы (15-20% в год), достигшая 31% против 21% ранее. Удельный вес компаний третьей группы (10-15% в год) упал до 38%, однако она сохранила свои ведущие позиции.

Несмотря на рост числа быстрорастущих компаний, отмечались изменения в динамике их развития. Существенно замедлились среднегодовые темы прироста чистой прибыли (с 71% до 47%) при незначительном увеличении темпов прироста выручки, составившие соответственно 41% и 42%. В этой связи можно говорить о тенденции к снижению эффективности работы этих компаний в России, хотя средние темпы роста выручки БРК постепенно ускоряются.

Оценка уровня долговой нагрузки у быстрорастущих компаний показывает, что достижение высоких темпов, как правило, обеспечивается за счет опоры на собственные ресурсы, а не на привлечение заемных средств. Отношение чистого долга к EBIT у компаний из нового списка составило в среднем 0,9х в конце периода по сравнению с 1,1х у компаний из прошлогоднего списка.

Самые перспективные рынки

Группировка компаний по взаимосвязанным сегментам бизнеса, которые объединяют БРК из разных видов экономической деятельности на одном рынке, вновь подтверждает тезис об относительной стабильности перечня видов бизнеса, где успешно развиваются "Газели".

Второй год подряд ведущие позиции по привлекательности занимает рынок продукции машиностроения. Доля машиностроительного рынка в общем числе БРК вновь превысила 14%, как и год назад. Несмотря на то, что такие показатели развития машиностроительного комплекса, как динамика выпуска продукции и экспорта, остаются скромными, на рынке формируются многочисленные ниши, дающие возможности быстрого развития отдельных компаний. Не исключено, что процесс активно стимулируется и политикой импортозамещения, и опасениями потребителей по поводу возможного введения очередных санкций на поставки важных видов техники.

За машиностроением следует агропромышленный бизнес, который являлся абсолютным лидером в период до 2018 г. (его доля вновь составила 14%). Сектор, получив мощный импульс в результате введения продовольственного эмбарго, продолжает успешно развиваться. Однако отмечающиеся в последние годы неблагоприятные погодные условия, а также стагнация реальных доходов населения оказывают сдерживающее влияние на его рост.

Несколько ослабили позиции строительство и девелопмент, доля которых снизилась до 11% по сравнению с 13% в прошлом году. Государственное финансирование крупных инфраструктурных проектов продолжало поддерживать строительный комплекс. Однако его развитие сдерживалось снижением инвестиций в строительство, а также реформированием отрасли, связанным с использованием эскроу-счетов в жилищном строительстве. К тому же финансовое положение сектора остается неустойчивым. Сохраняется высокий уровень просрочки по кредиторской задолженности и банковским кредитам. СПАРК также указывает на более высокие финансовые риски в строительном комплексе. Доля компаний с Индексом платежной дисциплины "Высокий риск" остается одной из самых значительных среди крупнейших секторов. На 1000 компаний сектора приходится 15,6 конкурсных производств, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель.

В пятерку наиболее привлекательных секторов вошли транспортировка и транспортные услуги, а также производство транспортных средств и торговля ими, 8% и 7% соответственно. Их успехи были достигнуты в основном "по инерции". В последние годы транспортный сектор показывал высокие темпы роста, однако столкнулся с падением грузооборота со второй половины 2019 г. В транспортном машиностроение устойчивый рост отмечался только в вагоностроении, тогда как снижение производства в автомобилестроении началось уже в мае прошлого года, а сокращение продаж новых легковых автомобилей и LCV на российском рынке началось еще раньше.

В то же время лидеры по привлекательности не сумели сохранить преимущества и по темпам развития, как это было в прошлые годы. Лишь строительный комплекс сумел обеспечить темпы роста выручки (на 49%) выше средних показателей. Здесь безусловным лидером стали производство и торговля топливно-энергетическими товарами, продемонстрировавшими ежегодный прирост выручки и чистой прибыли в 1,6 и в 2,9 раза соответственно.

Более высокие темпы роста чистой прибыли также показали компании в производстве транспортных средств и торговле ими (средний темп - 79%), в машиностроительном комплексе (на 67%), в общественном питании (на 67%), в химическом кластере (на 53%).

Самые эффективные "ниши"

Быстрые темпы роста не являются основной целью деятельности компании. Ключевым критерием успешности развития бизнеса остается прибыльность. Оценка прибыльности БРК по видам экономической деятельности обнаруживает, что список трех наиболее эффективных отраслей не изменился. Наиболее рентабельными видами бизнеса для быстрорастущих компаний остаются рыболовство (норма чистой прибыли - 60,8%), сельское хозяйство (18,7%) и здравоохранение (17,5%).

Прошлогодний ТОП-10 по прибыльности обновился на 50%. Ушли ИКТ, фармацевтическая промышленность, операции с недвижимостью, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, строительство. Им на смену пришли автомобилестроение, металлургия и производство готовых металлических изделий, химическая промышленность, производство и распределение энергии и тепла, производство строительных материалов.

Хотя различные виды оптовой торговли широко представлены среди БРК по численности компаний, ее средняя рентабельность, как правило, существенно ниже, чем в отраслях материального производства. Между тем, уровень рентабельности оптовой торговли различается в зависимости от специализации. Наиболее прибыльным оказались торговля продукцией легкой промышленности (6,6%), машиностроения (6,1%), а также лекарствами (5,6%).

Новые реальности

В 2020 г. мировая экономика оказалась в "новой реальности", последствия которой пока крайне сложно оценить. Одним из таких последствий могут стать структурные изменения в экономической деятельности в направлении сокращения доли сектора услуг в структуре ВВП. Смогут ли какие-то российские компании обеспечить в 2020 г. рост выручки, превышающий 10% в реальном исчислении, будет ясно только через год. В любом случае можно предположить, что наиболее вероятными секторами для появления БРК могут стать агропромышленный комплекс, фармацевтический бизнес, ИКТ, химическая промышленность, в меньшей степени машиностроение (кроме транспортного). Ослабят позиции строительство и девелопмент, транспортировка и транспортные услуги, ТЭК и металлургия, общественное питание, туризм. Многие виды деятельности из этих бизнесов сразу были включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

ТОП 5 быстрорастущих компаний России в 2015-2019 гг.

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС" - это крупная букмекерская контора Winline, работающая с 2009 г. Считается одной из лучших компаний для ставок на спорт.

АО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕКС" - строительная компания широкого профиля, имеющая значительный опыт реализации масштабных, комплексных проектов - от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли.

ООО "ИТЕКО РОССИЯ" - один из крупнейших операторов логистики по объему активов и автотранспорта в Восточной Европе. Оказывает мультимодальные услуги во всех секторах экономики.

ООО "МИРТЕК" - крупная компания, специализирующаяся на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, разработке современных инжиниринговых решений.

ООО "АЙТАРГЕТ" разрабатывает инструменты и решения для эффективной рекламы в интернете. Официальный маркетинговый партнер Facebook, Instagram и Snapchat. Партнер Google по рекламным технологиям.

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