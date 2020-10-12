"Газпром" обвинил поставщиков СПГ в дестабилизации рынка Европы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Поставщики СПГ во время удара первой волны коронавируса дестабилизировали европейский рынок, обрушив на нем цены ниже рентабельности, в то время как "Газпром" прилагал усилия по нормализации баланса, сказала на онлайн-конференции Flame зампред правления компании Елена Бурмистрова.

В своем выступлении она отдельно выделила только американский СПГ. Однако по статистике, крупнейшими поставщиками СПГ на рынок Европы (по итогам 2019 года) являются Катар, США, Россия ("Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" с французскими и китайскими партнерами), Алжир и Нигерия.

По ее словам, в этом году к наследию двух подряд теплых зим и удару COVID-19 добавились рекордные поставки СПГ: "Эти поставки, особенно в первом квартале, стали фактором нестабильности для всего рынка".

"Сознательные поставщики были вынуждены сократить свои поставки, чтобы удержать цены. Избыток предложения обрушил цены до исторических минимумов. Цена газа на TTF была ниже операционных расходов на поставки американского СПГ в Европу с апреля. Однако спотовый СПГ из США продолжал поступать и по таким ценам, из-за отсутствия возможностей его продажи по более высокой цене на других географических рынках", - добавила Бурмистрова.

Тем не менее, она заметила: "Я не берусь судить поставщиков СПГ и отчасти понимаю их мотивы". "СПГ оказался своего рода разрушителем рынка и дестабилизирующим фактором, который резко увеличил рыночную нестабильность", - заявила она.

Менеджер "Газпрома" отдельно прокомментировала роль СПГ из США и американской внешней политики: "После того как поставщики СПГ из США разбалансировали европейский рынок и не смогли его стабилизировать, Соединенные Штаты теперь пытаются вытеснить Россию при помощи нерыночных инструментов (таких как санкционные угрозы США против "Северного потока 2" - ИФ). Я рада видеть единую позицию правительств стран ЕС - ключевых потребителей российского газа, которые противостоят этим угрозам".

"Если СПГ пришел и ушел с рынка, то наш трубопроводный газ остался, доказав свою надежность и доступность. Если поставщики СПГ перенасытили рынок дешевым спотовым газом, тем самым обрушив цену, мы поддерживали предложение последовательно и разумно", - заявила зампред "Газпрома".

Она напомнила, что летом во время ремонта "Северного потока" "Газпром" увеличил отбор газа из подземных хранилищ вместо поставок по альтернативным маршрутам: "Это способствовало сокращению избыточных запасов в хранилищах - а именно высокий уровень заполненности ПХГ был и одной из причин кризиса".

Бурмистрова также заявила, что цена поставок газа "Газпрома" на экспорт не опускалась ниже $100 за тысячу кубометров (это, по оценкам, уровень безубыточных поставок газа "Газпрома"). При этом данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России показывают, что с мая как минимум по август (пока раскрывались только эти данные) цена экспорта российского газа держалась ниже $100 за тысячу кубометров.

"Как результат диверсификации нашей контрактной модели, которая включает различные формы индексации, наши цены гораздо менее волатильны, чем цены на европейских хабах. Если спотовые цены падали до исторических минимумов около $60/тыс. куб. м, то средняя цена по нашим долгосрочным контрактам никогда не опускалась ниже $100", - сказала Бурмистрова.