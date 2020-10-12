Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Количество торговых точек в РФ из-за пандемии сократилось на 62%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Количество торговых точек в РФ к середине июля снизилось на 62% по сравнению с показателем до начала пандемии.

"На середину июля 2020 года на 62% торговых точек стало меньше, чем в начале пандемии в марте", - сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, выступая на ПЛАС-форуме "Online & Offline Retail 2020".

На отрасли торговли сказываются также сокращение платежеспособного спроса и законодательные ограничения, отмечается в презентации АКОРТ. Так, с 2017 года количество предприятий торговли в России сократилось на 26% – до 1 млн 81,487 тыс. в 2019 году. Кроме того, на конец прошлого года еще более 172 тыс. торговых предприятий находились в стадии "угасания", и это в подавляющем количестве случаев – субъекты МСБ.

АКОРТ приводит расчеты на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс "Эвотор".

По словам Белякова, негативное влияние пандемии в 2020 году ощутил не только ритейл, но и весь сегмент негосударственной экономики. "Соответственно, растет безработица, соответственно, падает количество людей, которые получают зарплату. Ждать, что в этой ситуации реальные располагаемые доходы вдруг как-то начнут расти и вытянут платежеспособный спрос, наверное, нам не приходится. Это серьезнейший вызов для ритейла. Мы, с одной стороны, чувствуем негативный эффект в части роста своих издержек, налоговых, неналоговых платежей, значительные финансовые ресурсы мы тратим, чтобы преодолеть последствия коронавируса", - отметил глава АКОРТ.

По данным ассоциации, ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая членов АКОРТ) в пик пандемии весной выросли на 65 млрд рублей (сюда относятся расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и др. мер в условиях эпидемии, а также на поддержание ассортимента и удержание цен в апреле-июне).

"Но такие же расходы примерно несут и наши контрагенты – поставщики. "Естественно, это сказывается на ценах, мы испытываем определенный прессинг, давящий цены вверх. Но поскольку платежеспособный спрос не растет, мы вынуждены сдерживать цены. Но у этой возможности есть определенные ограничения", - отметил Беляков.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров в России, в том числе X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан", "М.Видео" и др.

АКОРТ

Новости

WSJ узнал о планах урезать зарплату работникам Microsoft и Facebook на удаленке

WSJ узнал о планах урезать зарплату работникам Microsoft и Facebook на удаленке

"Газпром" обвинил поставщиков СПГ в дестабилизации рынка Европы

Экономический кризис

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Программу льготной ипотеки в РФ предложили продлить до конца 2021 года

Brent и WTI подешевели после сильного прироста на прошлой неделе

ВТО впервые возглавит женщина

ВТО впервые возглавит женщина
Экономический кризис

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Газпром" начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Газели" накануне вымирания

"Газели" накануне вымирания

ЦБ РФ отозвал лицензию у банков "Майский" и "Прохладный"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');