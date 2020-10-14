МВФ предсказал рост совокупного госдолга стран до рекордного уровня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совокупный госдолг стран мира достигнет рекордного уровня в 2020 году, приблизившись к 100% ВВП, на фоне роста государственных расходов в связи с необходимостью поддержки экономик в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в октябрьском обзоре Fiscal Monitor, опубликованном в среду Международным валютным фондом (МВФ).

По данным на 11 сентября, правительства государств направили в общей сложности $11,7 трлн, или 12% мирового ВВП, на стимулирующие меры. Это приведет к росту дефицитов бюджетов в среднем на 9% ВВП в этом году, а совокупного дефицита - до 100% ВВП, прогнозируют в МВФ.

"Бюджетные стимулы, введенные властями государств по всему миру, являются беспрецедентными и решительными, и они исключительно важны для того, чтобы глобальная экономика избежала финансового и экономического кризиса", - заявил директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в интервью The Wall Street Journal.

Центробанки также внесли свой вклад в поддержку экономики, как за счет снижения ключевых процентных ставок, так и за счет запуска программ выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на общую сумму $7,5 трлн.

Значительная часть общей суммы стимулов пришлась на долю развитых экономик и emerging markets, отмечают в МВФ.

При этом, несмотря на рекордно высокую долговую нагрузку многих стран, эксперты фонда считают, что "дальнейшие стимулы необходимы для защиты людей, которые не могут зарабатывать на жизнь в сложившихся условиях, а также для стимулирования быстрого восстановления экономики".

МВФ ожидает, что глобальная долговая нагрузка стабилизируется в следующем году благодаря сохранению низких процентных ставок и постепенному восстановлению мировой экономики.

Согласно прогнозу МВФ, опубликованному во вторник, 13 октября, мировой ВВП сократится на 4,4% в 2020 году и вырастет на 5,2% в 2021 году.