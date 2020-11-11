Белоусов усомнился в ценности советов смягчить выход из бюджетных стимулов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Поддержание высокого бюджетного дефицита и более активное наращивание госдолга относительно того, что уже происходит и запланировано на ближайшие годы на фоне борьбы с пандемией, создало бы для России избыточные макроэкономические риски и поставило бы под удар задачу наращивания частных инвестиций, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы выходим примерно на 20-процентный долг по отношению к ВВП. Много это или мало? Для нашей страны - это достаточно много, имея в виду, что примерно четверть этого долга покрывается иностранцами. Посмотрите, у нас сейчас меняется администрация в США. Лежат готовые законопроекты, запрещающие американцам (и другим странам, потому что американцы не очень понимают, где кончается юрисдикция США и начинается юрисдикция других стран, они считают, что все это их юрисдикция) участвовать в покрытии государственного долга России. Будет это принято или нет, мы сказать не можем, мы не знаем", - сказал Белоусов на форуме в Москве.

"Нам нужно иметь бюджетный дефицит такого уровня (и, соответственно, госдолг), который гарантированно при всех ситуациях обеспечит нам макроэкономическую стабильность, устойчивость рубля и целевой уровень инфляции. Это альфа и омега, это константа", - добавил он, комментируя упомянутые модератором слова экспертов о том, что быстрый выход из бюджетного стимула чреват ударом для экономики.

"Я сам очень долго был экспертом. Знаете, чем отличается эксперт от неэксперта? Тем, что эксперт - это умный, но безответственный человек. Он генерит мысли какие-то, понимаете? Вот я считаю вот так. Слава богу, что ты так считаешь, мы твои мысли внимательно записываем, что ты считаешь, только не надо, ради бога, говорить, что так надо сделать. Улавливаете разницу? Вы сослались на мнение сообщества. "Я так считаю" и "так надо сделать" - вот это две большие разницы", - сказал первый вице-премьер.

Он противопоставил аналитикам и наблюдателям двух губернаторов, сидящих рядом с ним в президиуме панельной сессии форума - Андрея Воробьева и Сергея Собянина, которые, по словам Белоусова, на самом деле знают, что делать. "А если ты эксперт, ты говори, как ты считаешь нужным, что мне так кажется. И все, и отойди спокойно в сторонку, где бы ты ни работал, в Высшей школе экономики или в Счетной палате", - посоветовал Белоусов.

По его словам, темпы возвращения к бюджетному правилу после резкого всплеска дефицита в текущем году из-за пандемии (ожидается на уровне 4,4% ВВП, причем, как напомнил Белоусов, даже для выхода на этот показатель пришлось предпринять 10%-й секвестр расходов) вызвали споры и в правительстве.

"В правительстве были достаточно большие дебаты - с какой скоростью выходить, куда выходить и как выходить. В конце концов было принято решение о том, что в 2022 году мы должны вернуться в формат бюджетного правила. Бюджетное правило означает, что мы при всех отклонениях при той цене на нефть, которая есть, должны иметь 1% бюджетного дефицита, что и заложено в проект бюджета, который находится в Думе. От 4,4% мы должны перейти к минус 1%", - сказал Белоусов, отметив, что санкционные риски - один из стимулов к сокращению дефицита.

Макроэкономическая стабильность - ключевой фактор для привлечения частных инвестиций, которые должны компенсировать экономике сокращение расходов бюджетного сектора, отметил он.

"Если это (снижение дефицита с 4,4% до 1% ВВП. - ИФ.) - константа, дальше возникает вопрос, в какой структуре нам надо сокращаться. Понятно, что есть огромное количество социальных расходов, которые мы трогать не можем ни при каких условиях. Более того, социальные расходы у нас сейчас перегружены еще и необходимостью сокращения безработицы, и необходимостью выплаты, связанной с ковидом, поддержкой здравоохранения, медиков, всевозможными доплатами социальными, которые мы, по крайней мере быстро, сокращать просто не имеем морального права. Остается другая часть. Другая часть - это что? Это содержание органов власти - рубится на самом деле просто самым жестким образом. Это оборонные расходы, которые тоже на самом деле поджимаются, с учетом эффективности, которая там может быть достигнута без ущерба для обороноспособности, и это инвестиции", - перечислил первый вице-премьер.

"Нам нужно чем-то компенсировать эти падения. Чем компенсировать - прежде всего инвестициями. Потому что потребление мы так разогнать не можем без увеличения инфляции. Значит, инвестиции, которые составляют примерно 20% ВВП, они должны расти где-то порядка не ниже 5%. (...) Макроэкономическая стабильность для этого является ключевым условием. Если у нас расшатается спрос или расшатается инфляция, хоть мы там перевернемся через себя десять раз с нашими этими законами и правилами, все равно инвесторы в условиях неопределенности ничего инвестировать на будут, а будут в лучшем случае выплачивать дивиденды либо выводить деньги за рубеж", - предупредил Белоусов.