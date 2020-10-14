Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании санкций

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме антироссийских санкций и снижении аппетита глобальных инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 77,6 руб. в 19:00, что на 54,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,24 руб., подорожав на 76,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,54 копейки - до 83,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на теме антироссийских санкций и в условиях уменьшения интереса глобальных интересов к рисковым активам. В четверг стало известно, что страны ЕС утвердили санкции, связанные с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, в настоящий момент проводится письменная процедура их утверждения. Содержание данных ограничительных мер станет известно в четверг, 15 октября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, внутренний валютный рынок к среде сохраняет относительную стабильность на фоне низкой волатильности в нефти и умеренного оптимизма в других рисковых активах. "Тем не менее, после новостей о согласовании персональных санкций со стороны ЕС рубль стал торговаться хуже сравнимых валют и потерял менее процента за день. С учетом того, что обсуждаемые санкции не оказывают выраженного экономического эффекта, они оказывают слабое влияние на торги. Важную роль для рубля сейчас играет и поддержка со стороны возросших валютных интервенций ЦБ и Минфина. При этом во второй половине месяца валюте начнет оказывать поддержку налоговый период и связанный с ним повышенный спрос на рубли", - говорит Кадулин.

Тем временем в центре внимания участников глобального рынка остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторов встревожили новости о приостановке испытаний двух препаратов в США из соображений безопасности.

Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ) накануне сообщила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний. В конце сентября J&J начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Фармкомпания Eli Lilly and Co также сообщила, что приостановила испытания препарата на основе антител.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 среды по московскому времени зафиксировано 38 млн 66 тыс. 297 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 264 771, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру среды до 1 млн 85 тыс. 411 против 1 млн 80 тыс. 680 на утро вторника, излечились более 26 млн человек.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США и относительно судьбы новой программы стимулирования американской экономики. По результатам опросов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден значительно опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

По данным совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованного изданием, отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов.

Таким образом, отрыв Байдена от Трампа, согласно этому опросу, составляет 17 процентных пунктов. Отмечается, что это самый большой отрыв, который был зафиксирован в опросах в преддверии выборов этого года. Для сравнения: традиционно поддерживающий демократов американский телеканал CNN в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

"На этой неделе внимание инвесторов вновь приковано к обсуждению нового раунда поддержки экономики в США - рынки по большей части игнорировали и тему коронавируса, и публикацию макроэкономических данных. Диалог американских законодателей придал котировкам рисковых активов оптимистичный импульс, однако затем появились новости о том, что переговорный процесс вновь зашел в тупик, риск оказался под давлением. По-видимому, эта тема останется ключевой до конца недели, и вряд ли стоит ждать позитивного исхода, что в свою очередь продолжит давить на рынки", - говорит Кадулин.

По словам аналитика, конец недели будет богатым на макрособытия, что может оказать влияние и на динамику российского рынка. "Еврозона и Китай отчитаются об инфляции в сентябре вслед за нейтральным отчетом по США, американские статистические ведомства в свою очередь дополнят массив сентябрьских данных отчетами по розничным продажам, промпроизводству, а также первыми опережающими индикаторами октября - свою версию индексов производственной активности представят ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка. Тем не менее, учитывая сохраняющиеся невысокие ожидания от восстановления экономики в сентябре, скорее всего динамика окажется скромной, что также негативно скажется на инвестициях в рисковые активы", - считает Кадулин.

Цены на нефть эталонных марок начали уверенно повышаться в ходе торгов в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени поднимается на 1,44% - до $43,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,62% - до $40,85 за баррель.

Ситуация на мировых нефтяных рынках традиционно находится среди вопросов, обсуждаемых на высоком уровне между Россией и Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

Страны ОПЕК+ остаются привержены обязательствам по сокращению добычи, отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"И Россия, и Саудовская Аравия подтвердили эту приверженность в недавних заявлениях, и ожидается, что группа в целом сохранит рекордные уровни сокращения в 2021 году", - приводит его слова MarketWatch.

"Российский сегмент к среде сохраняет стабильность, курс рубля в последние дни остается вблизи 77 руб./$1 на фоне стабильных цен на нефть, а также умеренного оптимизма в отношении риска, привлекающего нерезидентов в российский госдолг. Важную роль играет и поддержка со стороны возросших валютных интервенций ЦБ и Минфина. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, при этом во второй половине месяца валюте начнет оказывать поддержку налоговый период и связанный с ним повышенный спрос на рубль", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Тем временем, как сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, Банк России не даст дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября, так как будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете.

Он также не стал оценивать, повысилась ли вероятность паузы на октябрьском заседании совета директоров. "В терминах вероятностей рассуждать о предстоящем решении - мы стараемся этого избегать, как вы знаете", - заявил зампред.

Заботкин подчеркнул, что ЦБ не видит значимого дополнительного проинфляционного риска для среднесрочного прогноза со стороны произошедшего ослабления курса рубля. "Курс находится в тех же диапазонах, в которых он находился в предыдущие шесть месяцев. Да, наверно, сейчас он ближе к верхней границе этого диапазона, нежели к нижней, и, безусловно, это повлияет на краткосрочный прогноз инфляции в какой-то степени, но опять же в совокупности с другими факторами", - отметил он.

"В преддверии предстоящего заседания ЦБ (в следующую пятницу, 23 октября) зампред ЦБ Алексей Заботкин поделился комментариями относительно подходов к принятию решений. Он заявил, что ЦБ учтет те же факторы, что и в сентябре (динамика инфляции, ситуация с COVID-19, оценка потенциального уровня ВВП), воздержавшись от каких-то дополнительных сигналов. (. . .) Он также подтвердил планы публикации прогнозной траектории ключевой ставки в тесной увязке с условиями базового прогноза. Ранее сообщалось, что ее публикация может начаться как до конца 2020 года (возможно, уже в октябре, учитывая, что предстоящее заседание - опорное, когда ЦБ обновляет прогнозы), так и в начале 2021 года", - отмечают аналитики компании "Локо-Инвест".

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 14 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на двух первичных аукционах бумаги на общую сумму 372,3 млрд рублей по номиналу (18,6% квартального плана) при спросе 412,217 млрд рублей.

При этом объем размещения на первом аукционе также составил рекордную для одного аукциона величину - 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей.

На первом аукционе Минфин предлагал ОФЗ-ПК серии 29017 с погашением 25 августа 2032 года в рамках доступного остатка, который составлял 450 млрд рублей (это новый выпуск облигаций, об их эмиссии в объеме до 450 млрд рублей по номиналу Минфин РФ объявил 12 октября). После аукциона доступный остаток данных бумаг сократился до 99,37 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 94,2305% от номинала.

На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 на сумму 21,672 млрд рублей по номиналу при спросе 34,598 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 98,8047% от номинала, что соответствует доходности 6,32% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 98,682% от номинала, что соответствует доходности 6,34% годовых.

ЦБ РФ на предыдущей неделе продал валюту на 28,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 октября на 0,96 копейки, до 77,2759 руб., и уменьшил курс евро на 36,67 копейки, до 90,7065 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду на 15,29 копейки по отношению ко вторнику и составил 77,3177 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,4 копейки и составил 77,3508 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 927,181 млн, из которых $573,964 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 353,217 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 14,81 копейки, до 90,7912 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 0,42 копейки и составил 90,818 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR515,175 млн, из которых EUR204,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR310,937 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 4,55% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,7% годовых.