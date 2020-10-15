Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Нефть подешевела более чем на 2% на опасениях по поводу спроса

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к значительному снижению в ходе торгов в четверг.

Инвесторы обеспокоены перспективами спроса в связи с введением новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию на фоне скачка заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.

Правительство Великобритании в четверг также объявило о новых карантинных мерах в Лондоне. Как сообщают СМИ, британская столица с полуночи пятницы, 15 октября, будет относиться к зонам, в которых действует режим повышенной готовности.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 по московскому времени в четверг составила $42,42 за баррель, что на $0,9 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,95 (2,31%) - до $40,09 за баррель.

"Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts. - Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов".

Тем временем Американский институт нефти (API) в среду, 14 октября, сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 по московскому времени.

Brent WTI США Коронавирус

Новости
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ по "делу Навального"

Сбербанк консолидирует 100% Сетелем банка

Тиньков недоволен предложением "Яндекса" по TCS и обсуждал актив с Евтушенковым

Рынок акций РФ превысил 2850п по индексу МосБиржи за счет роста нефти

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Экономический кризис

Бизнес предложил распространить налоговый маневр для IT на "Яндекс" и "ВКонтакте"

Главными покупателями "вечных" евробондов "Газпрома" стали иностранные инвесторы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');