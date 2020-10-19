Европейский регулятор счел незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тактика, которую используют Google и другие крупные игроки рынка онлайн-рекламы в ходе аукционов цифровой рекламы, нарушает законодательство Европейского союза о защите конфиденциальных данных, говорится во внутреннем отчете следователей бельгийского регулятора, отвечающего за защиту частных данных.

Европейские регуляторы анализируют электронные аукционы, которые происходят за миллисекунды, чтобы определить, какая реклама высвечивается при загрузке страницы в интернете. В этот момент сотни потенциальных участников могут получить информацию о пользователе, включая местонахождение, дату рождения и поисковые запросы.

Этот процесс представляет собой незаконную передачу данных в рамках Общего регламента о защите данных (GDPR) Европейского союза, говорится в отчете регулятора, с которым ознакомилась газета The Wall Street Journal.

Доклад сосредоточен на европейском подразделении Interactive Advertising Bureau, торговой ассоциации в области онлайн-рекламы, которая, по словам следователей, несет ответственность за то, как ее члены покупают, продают и используют данные физических лиц в ходе торговых операций с рекламой.

Штаб-квартира IAB Europe находится в Бельгии, таким образом, она подпадает под юрисдикцию страны. Если эту позицию поддержат другие регуляторы ЕС в области защиты персональных данных, бельгийский регулятор получит возможность контролировать процесс проведения рекламных аукционов в ЕС.

Это может отразиться на большом сегменте экономики цифровой рекламы. В прошлом году на аукционы онлайн-рекламы было потрачено около 6,7 млрд евро, согласно данным IAB Europe. Международным игрокам, включая Google, пришлось бы выбирать между тем, чтобы обновить свои сайты по всему миру, чтобы соответствовать европейским стандартам, или придерживаться отдельного подхода в Европе.

Главный исполнительный директор IAB Europe Таунсенд Фиэн сказал, что жалобы, которые, похоже, привели к проведению расследования, "содержат жуткие ложные представления о масштабах и параметрах функционирования" протокола аукционов IAB Europe и ее роли в аукционах.

IAB Europe также отвергла выводы регулятора о том, что она является контролером данных по отношению к членам ассоциации. IAB Europe назвала "досадным" тот факт, что регулятор принял меры вместо того, чтобы прибегнуть к диалогу.

Google использует модель IAB Europe для аукционов, которые проводит для размещения рекламы на сайтах других компаний, но придерживается собственной модели для рекламы на своих площадках. Практики Google в сфере аукционов цифровой рекламы являются предметом отдельного расследования, которое проводит ирландский регулятор в сфере конфиденциальности, так как штаб-квартира компании находится в Ирландии.