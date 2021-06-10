Amazon грозит штраф в $425 млн за нарушения в Европе в сфере защиты данных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. грозит штраф в размере $425 млн за нарушение европейских практик в сфере защиты данных, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Такое решение, по словам источников, приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Регулятор обвиняет Amazon в нарушении Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза в части сбора и использования пользовательской информации. Обвинения не касаются облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отметил один из источников.

Чтобы решение CNPD вступило в силу, его должны одобрить регуляторы остальных 26 стран Евросоюза. Штраф в размере $425 млн станет крупнейшим в ЕС за нарушения в сфере защиты данных.