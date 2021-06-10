Поиск

Amazon грозит штраф в $425 млн за нарушения в Европе в сфере защиты данных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. грозит штраф в размере $425 млн за нарушение европейских практик в сфере защиты данных, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Такое решение, по словам источников, приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Регулятор обвиняет Amazon в нарушении Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза в части сбора и использования пользовательской информации. Обвинения не касаются облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отметил один из источников.

Чтобы решение CNPD вступило в силу, его должны одобрить регуляторы остальных 26 стран Евросоюза. Штраф в размере $425 млн станет крупнейшим в ЕС за нарушения в сфере защиты данных.

Amazon Люксембург Европа США CNPD AWS Евросоюз

Новости по теме

Новости

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Андрей Цариковский покинул пост заместителя главы ФАС

Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Инфляция в США в мае ускорилась до максимальных с августа 2008 года 5%

Минпромторг перезапустит программу импортозамещения с учетом COVID

"АвтоВАЗ" планово возобновил выпуск машин на производственной линии №1

Компания TC Energy отказалась от проекта трубопровода Keystone XL

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');