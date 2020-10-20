ВТБ увидел удвоение стоимости риска в кредитах юрлицам по итогам III квартала

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ВТБ отмечает удвоение стоимости риска по кредитам юрлицам по итогам третьего квартала, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"У нас 1 октября и 1 ноября являются господствующими датами выхода корпоративных заемщиков из реструктуризированных периодов, как мы надеемся, по подавляющему большинству с возвратом в регулярный платежный календарь. Поэтому, по сути, по сравнению со стратегическими нашими таргетами мы видим примерно удвоение (стоимости риска - ИФ). Вот, если по-рабочекрестьянски говорить, 2020 год - это будет удвоение cost of rick по физическим лицам и юридическим лицам против наших стратегических значений с нормализацией в 2021 году", - сказал он.

ВТБ ранее прогнозировал, что стоимость риска по розничному кредитному портфелю в 2020 году может составить 2,5%, прогноз cost of risk по корпоративным клиентам банк не раскрывал.