Рубль вечером усилил рост к доллару на увеличении интереса к риску

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду вечером, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к рисковым активам на ожиданиях принятия новой программы помощи экономике США.

Курс доллара США составил 76,76 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 58 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,11 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49 копеек - до 83,22 рубля.

Новый пакет стимулов экономики США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро благодаря аппетиту глобальных инвесторов к риску, подогреваемому надеждами на принятие нового пакета стимулов экономики США.

Во вторник, 20 октября, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонный разговор, после которого Пелоси выразила надежду, что сделка по новым мерам поддержки экономики страны будет достигнута уже на этой неделе. "Таков план. Это то, на что я надеюсь", - цитирует ее слова Bloomberg.

Белый дом также выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в эфире CNBC, что "все упорно работают", чтобы достичь соглашения до выходных. В то же время он подчеркнул сохранение некоторых неурегулированных вопросов. По словам Медоуза, речь идет не просто о "расхождениях в формулировках и нескольких долларах". "Нам еще есть над чем работать", - добавил он.

Хотя разногласия могут быть преодолены, республиканцы из Сената выступают против объема пакета стимулов, который сейчас обсуждается, пишет Bloomberg. Лидер республиканского большинства Митч Макконнел посоветовал Белому дому не торопиться заключать соглашение до президентских выборов, сообщают осведомленные источники агентства.

Между тем, член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лейл Брейнард уверена, что восстановление американской экономики будет неполноценным и несбалансированным без дополнительных правительственных расходов на поддержку секторов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

"Помимо самого развития ситуации с вирусом наиболее существенным понижательным риском для моего прогноза стала бы невозможность оказания дополнительной финансовой поддержки", - заявила Брейнард.

По ее словам, активные меры поддержки текущей весной и летом, включающие предоставление пособий по безработице и субсидий малому бизнесу, вероятно, способствовали более сильному, чем ожидалось, восстановлению экономики после приостановки активности в марте и апреле.

"Преждевременная отмена мер бюджетной поддержки может привести к укреплению рецессионной динамики, что воспрепятствует росту занятости и расходов, усугубит последствия продолжительных периодов безработицы, приведет к закрытию большего числа бизнесов и в конечном итоге негативно скажется на производительности", - уверена Брейнард.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, торги на большинстве мировых площадок в первую половину недели проходили в неоднородных настроениях инвесторов и отличались высокой волатильностью, так как игроки пытались предугадать исход переговоров по бюджетным стимулам в США между демократами и Белым домом.

"К среде картина стала более оптимистичной, участники переговоров сообщили о сближении позиций, переговорщик от демократов Нэнси Пелоси выразила надежду на согласование деталей сделки до выходных. Кроме того, американский президент Дональд Трамп пообещал убедить республиканцев Сената, чье согласие также еще не получено, принять крупный пакет поддержки. Эти события позволяют надеяться на выраженный позитив на рынках во второй половине недели в случае, если переговоры завершатся успехом или по крайней мере будут доведены до следующей промежуточной точки, что выглядит наиболее вероятным. Провал переговоров, напротив, заставит инвесторов уйти в защитные активы", - полагает Кадулин.

Динамика российских активов, по словам аналитика, в целом соответствовала настроениям на Западе. "Рубль подрастал и сохранил стабильность на фоне поддержки со стороны внутренних факторов, а дешевеющая нефть не оказала на него выраженного влияния. Так, в среду рубль оказался одним из лучших в общей волне укрепления валют emerging markets", - отметил аналитик.

"Ключевым событием российского рынка станет заседание Центрального банка России в пятницу. На наш взгляд, регулятор сохранит ставку неизменной на фоне высокой неопределенности, стабилизации инфляции вблизи верхней границы прогнозного диапазона и паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики развивающихся стран. Такое решение будет соответствовать рыночным ожиданиям и не окажет выраженного влияния на рынок, при этом внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике сопроводительного заявления и пресс-конференции, чтобы оценить возможность дальнейшего снижения ставки. В целом от рубля мы ждем умеренного роста при реализации позитивного сценария на Западе, однако движение к 76 руб./$1 и более заметное укрепление в ближайшие дни выглядит маловероятным", - говорит Кадулин.

Аукционы Минфина по первичному размещению ОФЗ

Поддержку рублю в среду оказали аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Ведомство в среду предложило инвесторам восьмилетние ОФЗ-ПК серии 29015 с погашением 18 октября 2028 года и пятилетние ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске (349,8 млрд и 280 млрд рублей соответственно), а также десятилетние ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением 17 июля 2030 года в объеме 15,94 млрд рублей.

Всего Минфин продал ОФЗ на общую сумму 347,74 млрд рублей по номиналу (17,4% квартального плана) при спросе 427,5 млрд рублей. Объем дневного размещения несколько не дотянул до уровня недельной давности и стал вторым результатом за всю историю проведения первичных аукционов.

ОФЗ-ПК серии 29015 были размещены в объеме 309 млрд 591 млн рублей при спросе 361 млрд 493 млн рублей, средневзвешенная цена составила 96,1861% от номинала.

ОФЗ-ПД серии 26234 были проданы на общую сумму 30 млрд 391 млн рублей при спросе 40 млрд 210 млн рублей, средневзвешенная цена составила 97,2659% от номинала, что соответствует доходности 5,22% годовых.

ОФЗ-ИН серии 52003 были проданы в объеме 7,758 млрд рублей при спросе 25,8 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 98,0238% от номинала, что соответствует доходности 2,75% годовых.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду существенно снижаются после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего меньшее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду упала на 3,04% - до $41,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 3,48% - до $40,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей - до 488,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей и составили 227,02 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей, до 160,72 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,38 млн баррелей, бензина на 1,5 млн баррелей и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник, 20 октября, сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. баррелей в сутки. По информации источников агентства, в понедельник, 19 октября, вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. баррелей в сутки.

ЦБ РФ 19 октября продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 74,58 копейки, до 77,0322 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,55 копейки, до 91,3448 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 77,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 77,0336 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 71,13 копейки и составил 76,9825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 579,497 млн, из которых $908,169 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 671,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 29,68 копейки, до 91,41 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени опустился на 53,4 копейки и составил 91,2914 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,605 млн, из которых EUR190,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR270,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт - до 4,5% и 4,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на уровнях 4,54%, 4,65% и 4,68% годовых.