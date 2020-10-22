Brent подешевела до $41,49 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в четверг продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.

К 8:13 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,58%), до $41,49 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,43 (3,3%).

Декабрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,28 (0,7%), до $39,75. За предыдущую сессию контракт подешевал на $1,67 (4%).

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

По данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

В то же время, Минэнерго сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.