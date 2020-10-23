Индексы МосБиржи и РТС изменились в пределах 0,2%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU -Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2807,29 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1153,43 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.

Доллар стоит 76,79 рубля (+0,21 рубля), золото - $1909,0 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции "ФСК ЕЭС" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,9%), Polymetal (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), банка ВТБ (-0,2%), "ММК" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, поскольку риски, связанные с пандемией COVID-19, пока препятствуют формированию устойчивого спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 76,5 руб., а в течение дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30) и сопутствующий комментарий.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, динамика западных фондовых площадок демонстрирует неуверенность инвесторов из-за неопределенности по поводу стимулов в США.

Пятница ожидается спокойным днем на события. В странах еврозоны выйдут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а в США - индекс деловой активности в производственном секторе. Американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Неопределенность исхода президентской гонки, отсутствие решения по новым стимулам - все это продолжает давить на рынки. Большие надежды возлагались на старт отчетности за третий квартал, однако и этот фактор пока не смог помочь "быкам", отмечает Шишкина.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, на мировых фондовых рынках продолжает преобладать волатильность, которая связана с динамикой распространения коронавируса, перспективами пакета поддержки экономики США и президентскими выборами.

Число зараженных COVID-19 в Европе и других странах продолжает расти и обновляет рекорды по числу выявленных случаев и госпитализаций в сутки. Сложная ситуация в Испании и Германии может заставить власти прибегнуть к более жестким решениям, чтобы сдержать распространение инфекции.

В США продолжается обсуждение мер поддержки экономики. В течение недели инвесторы получали противоречивые сигналы о судьбе стимулов, но вероятность их одобрения до президентских выборов в США остается невысокой.

Накануне состоялся третий и последний раунд дебатов между Трампом и Байденом, который отличался большей конструктивностью, чем предыдущие. Результаты выборов могут оказаться достаточно непредсказуемыми. Судя по опросам, Трамп уступает, но ситуация может измениться.

Настроения на фондовых рынках в конце неделе скорее нейтральные. Существенное влияние на сантимент способны оказать предварительные данные деловой активности в Европе и США, которые должны учитывать негативное влияние второй волны пандемии. На этом фоне не исключено возвращение коррекционных настроений на глобальные рынки.

Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2770-2820 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост скорее не стоит, весьма вероятно преобладание коррекционных настроений. В центре внимания заседание Банка России, но сюрпризов от регулятора не ожидается, ключевая ставка сохранится на текущем уровне, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,5%, трейдеры оценивали комментарии спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о ходе переговоров, касающихся нового пакета стимулирующих мер. Пелоси сказала, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Поддержку индикаторам также оказали статистические данные по рынку труда США. Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с начала пандемии - до 787 тыс., хотя показатель остается значительно выше докризисного уровня. Эксперты в среднем ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 860 тыс., сообщает Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Потребительские цены в Японии в сентябре не изменились в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) опустились на 0,3% после падения на 0,4% в августе. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в пятницу вновь дешевеет; цена Brent находится почти на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,21 за баррель (-0,6% и +1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,37 за баррель (-0,7% и +1,5% накануне).

Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители, пишет агентство Bloomberg.

Поддержку котировкам накануне оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.