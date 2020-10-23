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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:07Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 641 309+414 133

Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 641 309 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро пятницы (8:00 по Москве) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 136 503 человек против 1 130 606 на утро четверга, излечились 28 271 838.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 407 702 заражения коронавирусом и 223 032 летальных исхода. Более 3,3 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 706 946 заболевших COVID-19 при 116 616 смертельных случаях и более 6,8 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 323 630 случаев заражения, умерли 155 900, вылечены более 4,5 млн человек.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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