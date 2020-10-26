Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия обошла Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в сентябре, Бразилия неожиданно вышла на третье место.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, страна в прошлом месяце закупила 7,78 млн тонн (1,89 млн баррелей в сутки) саудовской нефти по сравнению с 5,26 млн тонн, или 1,24 млн б/с, в августе. Импорт нефти из России составил 7,48 млн тонн (1,82 млн б/с) против 5,8 млн тонн, или 1,37 млн б/с, месяцем ранее.

Импорт из Бразилии составил 4,49 млн тонн по сравнению с 4,15 млн тонн в августе, из США - достиг рекордных 3,9 млн тонн (2,23 млн тонн).

Китай увеличил импорт нефти за девять месяцев текущего года на 13%. В том числе, импорт из России вырос на 16%, до 64,62 млн тонн, из Саудовской Аравии - на 6,5%, до 63,57 млн тонн, из Бразилии - на 15,6%, до 33,69 млн тонн.