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Госдума предложила продлить льготу по НДС на внутренние авиаперевозки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госдума предлагает правительству РФ рассмотреть вопрос о продлении на год льготы по НДС на перевозки пассажиров и багажа на внутренних авиарейсах, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров на заседании комитета в понедельник. Минфин воздержался от оценки этого предложения.

"У нас с вами 31 декабря (2020 года - ИФ) прекращает действие льгота по внутренним воздушным перевозкам, если она уйдет с 1 января, то мы понимаем, что в тот момент - когда, я надеюсь, будет восстанавливаться авиасообщение - у нас просто резко вырастет стоимость билетов, поэтому предлагается продлить действие этой льготы на один год", - сказал Макаров.

По словам главы комитета, этот вопрос планируется обсудить с правительством. Первый замглавы министра финансов Татьяна Нестеренко, которая присутствовала на заседании, воздержалась от изложения позиции по данному вопросу.

"В зависимости от того, как проработаем вопрос, я просто обозначил, что предлагается. В результате проработки мы выйдем либо на принятие закона, либо на непринятие закона, другого все равно ничего не будет, потому что если принимать закон, то нам надо принимать в ноябре", - добавил Макаров.

НДС в размере 10% на все внутренние авиаперевозки был введен для поддержки отрасли в 2016 году на период до 2021 года. В прошлом году правительство сделало отдельное послабление для внутренних рейсов в обход Москвы - для них установили нулевой НДС, причем бессрочно. На все полеты в Крым, Калининград и города Дальнего Востока ставка также нулевая, и, по данным Минфина, менять ее не планируется.

Между тем Минтранс РФ выступает за обнуление НДС для всех внутренних авиаперевозок с 2021 до 2025 года. Как сообщалось, в начале сентября ведомство обратилось с просьбой поддержать это предложение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В письме также говорилось, что в августе Минтранс просил поддержать установление нулевого НДС. Минфин, однако, не поддержал эту идею. В конце сентября Минфин также сообщил, что продлевать 10%-ную ставку НДС на внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла после 1 января 2021 года не планируется. "Учитывая, что НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета, уменьшение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны", - поясняли в пресс-службе Минфина.

Госдума

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