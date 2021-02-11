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"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" в IV квартале 2020 года продало принадлежавшие ей 0,821% акций проекта АЭС "Аккую" в Турции за 1,026 млрд руб., говорится в отчете компании.

"Интер РАО" приняла участие в этом проекте еще на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендере на строительство первой в стране атомной станции. Тогда "Интер РАО", присоединившееся в консорциуме к "Атомстройэкспорту", было монополистом экспорта-импорта электроэнергии и еще не обрело роль консолидатора российской генерации, которая досталась компании после ликвидации РАО "ЕЭС России".

Вопрос о выходе из проекта был вынесен на совет директоров "Интер РАО" осенью 2020 года.

Предложение о выкупе доли "Интер РАО" рассматривалось компанией АО "Аккую Нуклеар", сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, прежнее название "Русатом Оверсиз", структура ГК "Росатом").

Компании "Росатома" владеют около 99,2% в капитале АО "Аккую Нуклеар", реализующего проект строительства АЭС в Турции.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Турция Интер РАО Аккую

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