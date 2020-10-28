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ЦБ заявил, что пространство для дальнейшего смягчения ДКП ограничено

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) есть, но оно не такое большое, как раньше, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

"Мы видим некоторое пространство для дальнейшего снижения, но оно ограничено, не такое большое, как было раньше", - сказала Набиуллина.

"Мы будем решать, как и когда использовать это пространство, анализируя поступающие данные", - отметила глава ЦБ.

Она напомнила, что Банк России взял паузу в снижении ключевой ставки в сентябре и октябре, отметив увеличившиеся краткосрочные проинфляционные риски, некоторые риски финансовой стабильности из-за ситуации на рынках. "Поэтому мы думаем, что должны быть более аккуратны в оценке развития ситуации с пандемией, геополитических рисков и других факторов", - сказала Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25%.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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