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Показатели Visa в июле-сентябре превзошли прогнозы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, зафиксировала более высокие, чем ожидалось, прибыль без учета разовых факторов и выручку в четвертом финансовом квартале, несмотря на резкое падение объема трансграничных платежей в ее системе.

Как сообщается в пресс-релизе Visa, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,14 млрд, или $0,97 на акцию, по сравнению с $3,03 млрд, или $1,34 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль уменьшилась до $1,12 на акцию с $1,47 годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,09.

Квартальная выручка Visa уменьшилась на 17%, до $5,1 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $5 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 37,4 млрд транзакций по картам, что на 3% больше, чем годом ранее. Объем платежей снизился на 10% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета изменения курсов упал на 29% в связи с резким спадом активности в туристическом секторе из-за пандемии коронавируса. Падение объема трансграничных платежей без учета сделок, совершенных внутри Европы, составило 41%, отмечают в компании.

Visa не стала делать прогнозов на 2021 финансовый год, стартовавший в октябре, отметив неопределенность, связанную с пандемией коронавируса. Однако главный финансовый директор компании Васант Прабху заявил в ходе телефонной конференции по итогам публикации отчетности, что в первом финансовом полугодии выручка будет ослабляться, прежде чем вернуться к существенному росту во второй половине года.

Акции Visa подорожали на 0,6% по итогам дополнительных торгов в среду. Их стоимость опустилась на 3,7% с начала 2020 года.

Visa

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